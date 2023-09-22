В Новосибирске «народную дружину» подозревают в грабеже наркоманов

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Как сообщает «КП-Новосибирск», группа сибиряков подозревается в вымогательстве крупных сумм денег — до 100 тысяч рублей и грабеже мобильного телефона. Самому старшему — 46 лет, остальным — от 22 до 29 лет. Сейчас двое находятся под стражей, еще двоим назначен арест и запрет определенных действий.
Новосибирцев задержали после того, как в полицию обратилось сразу несколько граждан. Все они могли находиться в районе так называемой «закладки», когда к ним подъезжала машина. Вышедшие из нее молодчики якобы предъявляли «корочки» и предлагали отдать им крупную сумму денег, чтобы решить проблему без участия правоохранительных органов.
Во время обыска у мужчин нашли ножи, бейсбольные биты, поддельные удостоверения сотрудников силовых структур, электрошокеры, рации и газовые баллончики. Использовалось ли все это — неизвестно.
Стоит отметить, что подозреваемые в свое время прославились как ярые борцы с «закладчиками». Они сдавали в полицию любителей наркотиков с наркосодержащими препаратами «на руках», постоянно патрулируя «спальный» район. Глава «народного патруля» работал администратором в спортивном клубе, другой дружинник трудился на складе военного госпиталя. Возможно, безнаказанность и заставила сибиряков встать на путь криминала.