В Новосибирске «народную дружину» подозревают в грабеже наркоманов

Новосибирцев задержали после того, как в полицию обратилось сразу несколько граждан. Все они могли находиться в районе так называемой «закладки», когда к ним подъезжала машина. Вышедшие из нее молодчики якобы предъявляли «корочки» и предлагали отдать им крупную сумму денег, чтобы решить проблему без участия правоохранительных органов.