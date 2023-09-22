Экс-полицейский из Новосибирской области получил срок за пытки электрошокером

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
33-летний бывший полицейский выслушал обвинительный приговор в Карасукском районном суде Новосибирской области. Его обвинили в превышении должностных полномочий и применении насилия специальными средствами. Расследование этого уголовного дела продолжалось два года. Бывший полицейский провел четыре месяца в заключении и ждал решения суда на свободе.
Преступление было совершено полицейским и двумя сельчанами в Баганском районе. В начале апреля 2021 года оперуполномоченный получил сообщение о пропаже телёнка из фермы в селе Тычкино. Подозрения пали на одного из работников хозяйства, который находился на дежурстве в ту ночь, и ещё одного местного жителя. Их доставили в полицию.
Расследование инцидента проводил полицейский из Карасука. Работник хозяйства отрицал свою вину. Полицейский применил электрошокер, чтобы выбить из него признание. У мужчины остались ожоги на левой руке и ноге, пишет Горсайт.
Вечером этого же дня был задержан ещё один подозреваемый. Сотрудник полиции угрожал ему электрошокером, чтобы узнать, где находится похищенный телёнок. На судебном заседании бывший правоохранитель не признал свою вину, утверждая, что сельчане выдумали все обвинения.
Правоохранителя вызвали в Баган через день после происшествия. В полиции он узнал, что стал подозреваемым в превышении служебных полномочий. Его опознал потерпевший. Затем силовика уволили. Подозреваемых в хищении телёнка переквалифицировали в потерпевших.
Бывший полицейский признан виновным и получил условный срок продолжительностью 2 года и 6 месяцев. Он также должен выплатить компенсацию потерпевшему в размере 150 тысяч рублей. В течение двух лет ему запрещено носить погоны. Однако он намерен обжаловать приговор.