Экс-полицейский из Новосибирской области получил срок за пытки электрошокером

Преступление было совершено полицейским и двумя сельчанами в Баганском районе. В начале апреля 2021 года оперуполномоченный получил сообщение о пропаже телёнка из фермы в селе Тычкино. Подозрения пали на одного из работников хозяйства, который находился на дежурстве в ту ночь, и ещё одного местного жителя. Их доставили в полицию.