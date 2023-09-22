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Врачи НИИТО сделали операцию участнику СВО

В Новосибирске прооперировали бойца СВО с пластиной в голове

22 сентября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Врачи НИИТО сделали операцию участнику СВО
Врачи НИИТО сделали операцию участнику СВО, который получил огнестрельное ранение в голову. Военному заменили титановую пластину.

Боец около года служил в зоне спецоперации разведчиком. Зимой он попал под минометный обстрел, его спасли сослуживцы — спрятали в блиндаже. Но так ему на голову упали бревна, и он получил черепно-мозговую травму.

Еще до СВО мужчине поставили в голову пластину. И во время случившегося на боле боя она сместилась, врачам пришлось ее менять.

Врачи клиники НИИТО Иван Копылов и Евгений Ступак устранили дефект костей и поставили новую пластину. Сейчас пациент идет на поправку, после снова собирается вернуться на службу.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#СВО#Участник СВО
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