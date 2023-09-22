В Новосибирске прооперировали бойца СВО с пластиной в голове

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Боец около года служил в зоне спецоперации разведчиком. Зимой он попал под минометный обстрел, его спасли сослуживцы — спрятали в блиндаже. Но так ему на голову упали бревна, и он получил черепно-мозговую травму.
Еще до СВО мужчине поставили в голову пластину. И во время случившегося на боле боя она сместилась, врачам пришлось ее менять.
Врачи клиники НИИТО Иван Копылов и Евгений Ступак устранили дефект костей и поставили новую пластину. Сейчас пациент идет на поправку, после снова собирается вернуться на службу.