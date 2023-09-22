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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

В Новосибирске выберут Сладкую королеву на конкурсе кондитеров

В Новосибирске выберут Сладкую королеву на конкурсе кондитеров

22 сентября 2023, 10:55
Фото: Midjourney
Конкурс для кондитеров, фуд-флористов и прочих мастеров пройдет в Новосибирске в октябре. Впервые в регионе выберут «Сладкую королеву».

Главной изюминкой торжества станет новомодный торт с куар-кодами. Когда вводишь код, видишь огромный тор, но на деле наслаждаешься маленьким и не портишь фигуру.

По словам директора конкурса Натальи Бутаревой, в работах гости увидят новое течение моды — сдержанный минимализм. Сражаться за титул и корону приедут мастера из Омска, Барнаула, Новокузнецка.

Конкурс пройдет в формате мастер-классов по развитию личного бренда. Выбирать «Сладкую королеву» в Новосибирске будут с 17 октября по 12 ноября в офлайн- и онлайн-форматах.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Конкурс#Кондитер
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