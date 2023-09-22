В Новосибирске выберут Сладкую королеву на конкурсе кондитеров

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Главной изюминкой торжества станет новомодный торт с куар-кодами. Когда вводишь код, видишь огромный тор, но на деле наслаждаешься маленьким и не портишь фигуру.
По словам директора конкурса Натальи Бутаревой, в работах гости увидят новое течение моды — сдержанный минимализм. Сражаться за титул и корону приедут мастера из Омска, Барнаула, Новокузнецка.
Конкурс пройдет в формате мастер-классов по развитию личного бренда. Выбирать «Сладкую королеву» в Новосибирске будут с 17 октября по 12 ноября в офлайн- и онлайн-форматах.