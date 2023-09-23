Bentley устроил гонки на мосту и врезался в Genesis на встречке

Как сообщает группа АСТ-54 Вконтакте вчера вечером на Октябрьском мосту из-за аварии образовалась пробка, в которой пострадали 4 автомобиля. По словам подписчика группы, водитель «Бентли» летел со скоростью выше 100 км/ч, соревнуясь с малолитражным автомобилем. В один момент при перестроении он не справился с заносом и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Genesis и врезался в отбойник.