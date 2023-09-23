atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Автомобиль "Бентли" врезался в отбойник.

Bentley устроил гонки на мосту и врезался в Genesis на встречке

23 сентября 2023, 02:40
Фото: Группа АСТ-54 Вконтакте
Автомобиль "Бентли" врезался в отбойник.

ДТП с Genesis и Bentley привело к пробке на Октябрьском мосту Новосибирска

Четыре машины попали в ДТП на Октябрьском мосту, образовалась большая пробка в сторону левого берега. По словам очевидцев водитель Bentley устроил гонки с малолитражкой.

Как сообщает группа АСТ-54 Вконтакте вчера вечером на Октябрьском мосту из-за аварии образовалась пробка, в которой пострадали 4 автомобиля. По словам подписчика группы, водитель «Бентли» летел со скоростью выше 100 км/ч, соревнуясь с малолитражным автомобилем. В один момент при перестроении он не справился с заносом и вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Genesis и врезался в отбойник.

Также в аварии пострадали еще два автомобиля Chevrolet Cruze и Nissan Tiida. На месте аварии работала скорая и спасатели МЧС, информации о пострадавших нет.

Автомобиль проститутки с надписью «Анжела» попал в ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее

В Новосибирске в аварию попал автомобиль протитутки Анжелы.

Читайте также:
В Новосибирске Северный объезд сковала жуткая пробка в 20 километровВ Новосибирске 5-летняя девочка попала в больницу после ДТП на ПетуховаБайкера на скорости сбил автомобиль Subaru в Новосибирске — он в реанимации
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Ольга Храмушкина#Тройное ДТП
Подпишитесь
Последний теплый день: на Новосибирск в выходные обрушится снегопад
Вчера, 03:13
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
Вчера, 05:12
Троих борцов с коррупцией отправили в СИЗО за взятки в Новосибирске
Вчера, 04:46
О жизни рядом с оборонным заводом и звуками взрывов в Пашино рассказали новосибирцы
Вчера, 04:25
Самые забавные арт-объекты Новосибирска: угадайте, где они находятся
Вчера, 09:32
Мэр Новосибирска рассказал о своем отношении к группе Rammstein
Вчера, 08:21