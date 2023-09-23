В Новосибирске 15-летняя девочка сбежала из приюта

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
«Девочка могла связаться с плохой компанией и вместе с ней сбежать. Уже обратились за помощью к полицейским. Просим и горожан поучаствовать в поисках», — рассказали волонтеры.
На пропавшую сейчас рассылают ориентировку. Судя по приметам, девочка худая, волосы темно-русые.
Последний раз ее видели в синих штанах с белыми полосками, сером свитере и белой рубашке. На ногах были кеды с разными шнурками — чёрным и белым.
Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 15-летней Мишель. Девочка уже четвертый раз сбегает из дома.