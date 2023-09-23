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В Новосибирске 15-летняя девочка сбежала из приюта

В Новосибирске 15-летняя девочка сбежала из приюта

23 сентября 2023, 08:48
Девочку-подростка объявили в розыск в Новосибирске 23 сентября. Она сбежала из дома-интерната на улице Зорге.

«Девочка могла связаться с плохой компанией и вместе с ней сбежать. Уже обратились за помощью к полицейским. Просим и горожан поучаствовать в поисках», — рассказали волонтеры.

На пропавшую сейчас рассылают ориентировку. Судя по приметам, девочка худая, волосы темно-русые.

Последний раз ее видели в синих штанах с белыми полосками, сером свитере и белой рубашке. На ногах были кеды с разными шнурками — чёрным и белым.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 15-летней Мишель. Девочка уже четвертый раз сбегает из дома.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пропала
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