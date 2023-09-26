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Сельскохозяйственные работы по уборке зерновых культур начались в Новосибирской области.

Аграрии Новосибирской области планируют убрать зерновых на четверть выше потребностей

26 сентября 2023, 07:20
Фото: nso.ru
Сельскохозяйственные работы по уборке зерновых культур начались в Новосибирской области.
Аграрии в регионе убирают 40 тысяч зерновых в сутки и прогнозируют успешное завершение уборочной. В Новосибирской области планируется собрать 2,317 млн тонн зерновых культур, самообеспеченность зерном составит 127,8%. Ежегодная потребность области в зерновых культурах составляет около 1,8 млн тонн.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, объем производства зерна в области достаточен для полного обеспечения семенного и кормового фонда, а также на питание, включая потребность для хлебопечения.

Имеющиеся большие объёмы переходящих остатков зерна урожая прошлого года позволят аграриям региона в полной мере исполнить договорные обязательства перед потребителями зерна и осуществить необходимые поставки продукции как по Новосибирской области, так и за ее пределы.

В настоящее время сельхозпредприятия уже выполнили план заготовки сенажа на 95,9%, перешагнули рубеж по сену в 74,6%. Помимо этого, с учетом хорошего урожая кукурузы заготовлено 18,28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Что касается уборки зерновых культур текущего года, то она стартовала не так давно, но идёт очень хорошими темпами. В сутки аграрии убирают 35-40 тысяч гектаров зерновых.

По предварительным данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на ближайший период ожидается благоприятный прогноз погоды для своевременной уборки урожая всех сельскохозяйственных культур, в регионе за предыдущие годы также очень хорошо подготовили техническую базу, и процент новой зерноуборочной техники продолжает расти, в том числе техники, которая не вышла за пределы амортизационных сроков. Это дает возможность позитивного прогноза по успешному завершению уборочной кампании в Новосибирской области.

До 46 видов государственной поддержки получают аграрии Новосибирской области в процессе выращивания и уборки сельхозкультур в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Также на особом контроле Правительства региона находится вопрос обеспечения аграриев необходимым объемом ГСМ для завершения заготовки кормов, уборки урожая, проведения всех сезонных агротехнологических работ до конца 2023 года. Министерство сельского хозяйства региона ведет ежедневный мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами и стоимости различных видов топлива. Поставки топлива по заявкам сельхозпроизводителей осуществляются в оперативном режиме.

В Новосибирской области собрали рекордные 3,4 млн тонн зерна
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В прошлом году в Новосибирской области собрали рекордный урожай зерновых — 3,4 млн тонн.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Ольга Храмушкина#Зерно#Зерновые культуры
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