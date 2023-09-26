Аграрии Новосибирской области планируют убрать зерновых на четверть выше потребностей

В настоящее время сельхозпредприятия уже выполнили план заготовки сенажа на 95,9%, перешагнули рубеж по сену в 74,6%. Помимо этого, с учетом хорошего урожая кукурузы заготовлено 18,28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Что касается уборки зерновых культур текущего года, то она стартовала не так давно, но идёт очень хорошими темпами. В сутки аграрии убирают 35-40 тысяч гектаров зерновых.