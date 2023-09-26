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Кандидаты на пост министра культуры в правительство

Названы кандидаты на пост министра культуры Новосибирской области

26 сентября 2023, 04:31
Фото: atas.info
Кандидаты на пост министра культуры в правительство
В Новосибирской области СМИ обсуждают кандидатов на пост министра культуры региона: вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову, директора художественного музея Екатерину Болдыреву, директора музея Юлию Шуклину, художественного руководителя театра Анатолия Кубанова и и. о. министра Юрия Зимнякова.

В апреле 2022 года Наталья Ярославцева ушла с поста главы Минкульта Новосибирской области. Временно исполнять ее обязанности стал Юрий Зимняков, но он покинул должность после отставки правительства. Сейчас установлены возможные кандидаты на эту вакансию, пишет НГС.

Одной из основных претенденток на пост стала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска. У нее есть опыт в административной работе и несколько успешных проектов. Также она часто встречается с губернатором Андреем Травниковым. Однако в интервью Атас.инфо Терешкова рассказала, что ее никто не звал на пост: на уточняющий вопрос — можно ли сказать, что информация о переговорах не соответствует действительности — был получен ответ: «Если кто-то, что-то захочет — эта информация будет идти от губернатора Андрея Александровича Травникова».

Екатерина Болдырева, директор художественного музея, также идет в списке кандидатов. Она возглавляет музей с мая 2021 года и является региональным координатором партии «Единая Россия» по проекту «Историческая память».

Юлия Шуклина, недавно назначенная директором музея, также рассматривается как потенциальный кандидат. Она имеет большой опыт работы и рекомендации замгубернатора Юрия Петухова.

Анатолий Кубанов, художественный руководитель Новосибирского драматического театра и депутат Заксобрания, также упоминается в списке возможных кандидатов. Однако он заявил, что не считает эту должность подходящей для себя.

Эксперты также отмечают, что Юрий Зимняков может стать временным министром, так как он уже знаком с работой ведомства и понимает свои обязанности.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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