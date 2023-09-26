Названы кандидаты на пост министра культуры Новосибирской области

Одной из основных претенденток на пост стала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска. У нее есть опыт в административной работе и несколько успешных проектов. Также она часто встречается с губернатором Андреем Травниковым. Однако в интервью Атас.инфо Терешкова рассказала, что ее никто не звал на пост: на уточняющий вопрос — можно ли сказать, что информация о переговорах не соответствует действительности — был получен ответ: «Если кто-то, что-то захочет — эта информация будет идти от губернатора Андрея Александровича Травникова».