В Новосибирской области расписание электричек изменится с 1 октября

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В регионе начинается осенний сезон. В этой связи по поручению Минтранса НСО электропоезда изменят маршруты и время отправления/прибытия во всех направлениях.
Так в Западном теперь будут ездить электрички №6347/6348 «Татарская – Колония – Татарская» только по пятницам, субботам и воскресеньям; Поезд №6320 больше не проедет участок от Коченево до Новосибирска.
Со 2 по 15 октября электрички №6815 и №6816 рейса Новосибирск – Буготак и в обратном направлении будут курсировать по субботам и воскресеньям. Их отменят полностью с 16 октября.
Также по субботам и воскресеньям начнут перевозить пассажиров поезда №6808 и №6809 Тогучин – Новосибирск и обратный.