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В Новосибирской области расписание электричек изменится с 1 октября

В Новосибирской области расписание электричек изменится с 1 октября

26 сентября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Электрички изменят маршруты с 1 октября 2023 года в Новосибирской области. Новое расписание можно посмотреть на сайте АО «Экспресс-пригород».

В регионе начинается осенний сезон. В этой связи по поручению Минтранса НСО электропоезда изменят маршруты и время отправления/прибытия во всех направлениях.

Так в Западном теперь будут ездить электрички №6347/6348 «Татарская – Колония – Татарская» только по пятницам, субботам и воскресеньям; Поезд №6320 больше не проедет участок от Коченево до Новосибирска.

Со 2 по 15 октября электрички №6815 и №6816 рейса Новосибирск – Буготак и в обратном направлении будут курсировать по субботам и воскресеньям. Их отменят полностью с 16 октября.

Также по субботам и воскресеньям начнут перевозить пассажиров поезда №6808 и №6809 Тогучин – Новосибирск и обратный.

Изменятся расписания электричек в Кузбасском, Южном, Восточном, Жеребцовском направлениях. Подробнее можно посмотреть информацию на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК.

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