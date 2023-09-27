Депутатский сынок- «мажор» предстанет перед судом за сбитую сибирячку

Позже молодой человек в практически невменяемом состоянии был остановлен сотрудниками ГИБДД. Подозреваемого доставили в отделение полиции, позже водителя на два месяца отправили в СИЗО. По данным СМИ, обвиняемый может быть сыном экс-депутата Законодательного собрания Алтайского края Николая Бушкова.