Депутатский сынок- «мажор» предстанет перед судом за сбитую сибирячку

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:36
«Прокуратурой города Новосибирска в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, он обвиняется по п. п. „а, б“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
По данным следствия, 14 апреля нынешнего года молодой человек управлял автомобилем GEELY TUGELLA. Утром юноша на полной скорости сбил женщину, которая переходила дорогу в районе улицы Серебренниковской, и скрылся с места происшествия. Женщина от полученных травм скончался на месте.
Позже молодой человек в практически невменяемом состоянии был остановлен сотрудниками ГИБДД. Подозреваемого доставили в отделение полиции, позже водителя на два месяца отправили в СИЗО. По данным СМИ, обвиняемый может быть сыном экс-депутата Законодательного собрания Алтайского края Николая Бушкова.