atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Молодой человек был сильно пьян

Депутатский сынок- «мажор» предстанет перед судом за сбитую сибирячку

27 сентября 2023, 08:35
Фото: Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области
Молодой человек был сильно пьян
В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего водителя. Он обвиняется в смертельном ДТП на улице Серебренниковской, в результате которого погибла женщина.
«Прокуратурой города Новосибирска в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, он обвиняется по п. п. „а, б“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Депутатский сынок насмерть сбил женщину в Новосибирске
Узнать подробнее

По данным следствия, 14 апреля нынешнего года молодой человек управлял автомобилем GEELY TUGELLA. Утром юноша на полной скорости сбил женщину, которая переходила дорогу в районе улицы Серебренниковской, и скрылся с места происшествия. Женщина от полученных травм скончался на месте.

Позже молодой человек в практически невменяемом состоянии был остановлен сотрудниками ГИБДД. Подозреваемого доставили в отделение полиции, позже водителя на два месяца отправили в СИЗО. По данным СМИ, обвиняемый может быть сыном экс-депутата Законодательного собрания Алтайского края Николая Бушкова.

Насмерть сбивший женщину на Серебренниковской водитель проведет два месяца в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске сфотографировали момент задержания водителя, насмерть сбившего женщину
#Новосибирск#ДТП#Суд#Гибель женщины#Александр Ляхов
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
Сегодня, 00:48
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Вчера, 09:37