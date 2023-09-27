Новосибирцев начинают призывать в армию — что это значит

Министру здравоохранения области Константину Хальзову поручено обеспечить прибытие врачей для медицинского освидетельствования граждан подлежащих призыву. А министру спорта Сергею Ахапову поручена организация спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников. И.о. министерстра культуры Юрию Зимнякову поручено организовать на сборном пункте Новосибирской области проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.