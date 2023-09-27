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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Новосибирцев начинают призывать в армию — что это значит

27 сентября 2023, 03:15
Фото: nso.ru
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

В Новосибирской области губернатор подписал постановление №189 о призыве в армию

Постановление № 189 «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2023 года» опубликовано на официальном сайте правительства региона. Губернатор Андрей Травников подписал его 26 сентября.

Глава Новосибирской области постановил создать призывную комиссию Новосибирской области и призывные комиссии в муниципалитетах региона.

Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить помещения для работы комиссий с необходимым оборудованием.

Министру здравоохранения области Константину Хальзову поручено обеспечить прибытие врачей для медицинского освидетельствования граждан подлежащих призыву. А министру спорта Сергею Ахапову поручена организация спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников. И.о. министерстра культуры Юрию Зимнякову поручено организовать на сборном пункте Новосибирской области проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.

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Министрам предстоит взаимодействовать ФКУ «Военный комиссариат Новосибирской области» (руководитель Кудрявцев Е.Н.).

Губернатор действовал в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

Полный текст документа можно скачать по ссылке. Пять приложений к постановлению опубликованы на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

Постановление № 189 «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2023 года»
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#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Вооруженные силы РФ#Губернатор#Андрей Травников#Осенний призыв
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