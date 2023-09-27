Новосибирцев начинают призывать в армию — что это значит

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Глава Новосибирской области постановил создать призывную комиссию Новосибирской области и призывные комиссии в муниципалитетах региона.
Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить помещения для работы комиссий с необходимым оборудованием.
Министру здравоохранения области Константину Хальзову поручено обеспечить прибытие врачей для медицинского освидетельствования граждан подлежащих призыву. А министру спорта Сергею Ахапову поручена организация спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников. И.о. министерстра культуры Юрию Зимнякову поручено организовать на сборном пункте Новосибирской области проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.
Министрам предстоит взаимодействовать ФКУ «Военный комиссариат Новосибирской области» (руководитель Кудрявцев Е.Н.).
Губернатор действовал в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
Полный текст документа можно скачать по ссылке. Пять приложений к постановлению опубликованы на официальном сайте Правительства Новосибирской области.