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У Александра Зацепина появился соавтор из Новосибирска

У Александра Зацепина появился новосибирский соавтор — кто он?

27 сентября 2023, 09:40
Фото: wikipedia.org
У Александра Зацепина появился соавтор из Новосибирска
В Новосибирске выбрали победителя конкурса на лучший текст о городе. Автором музыки стал знаменитый уроженец города — композитор Александр Зацепин.

Как сообщают «Новосибирские новости», всего на конкурс было подано 42 заявки. По решению жюри победителем стал участник под номером «10» — Александр Лукан. Он набрал 101 балл.

Александр Лукан является одним из создателей и участников вокального ансамбля «МИГ» при Новосибирском музыкальном театре. Также новосибирец задействован в труппе театра, где, в частности, играет в спектаклях «Летучая мышь» (Адвокат) и «Римские каникулы» (доктор Боннаховен).

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Знаменитый уроженец Новосибирска, композитор и народный артист Российской Федерации Александр Зацепин представил музыкальную композицию в июне аккурат к 130-летию Новосибирска. Позже был объявлен конкурс на текст, автором которого мог стать любой желающий.

В Городской дирекции творческих программ в ближайшее время подготовят оркестровую аранжировку и запишут фонограмму. Композиция будет представлена на ближайшем мероприятии.

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#Новосибирск#Театр#Конкурс#Творчество#Музыка#Александр Ляхов
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