У Александра Зацепина появился новосибирский соавтор — кто он?

Александр Лукан является одним из создателей и участников вокального ансамбля «МИГ» при Новосибирском музыкальном театре. Также новосибирец задействован в труппе театра, где, в частности, играет в спектаклях «Летучая мышь» (Адвокат) и «Римские каникулы» (доктор Боннаховен).