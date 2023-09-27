У Александра Зацепина появился новосибирский соавтор — кто он?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Как сообщают «Новосибирские новости», всего на конкурс было подано 42 заявки. По решению жюри победителем стал участник под номером «10» — Александр Лукан. Он набрал 101 балл.
Александр Лукан является одним из создателей и участников вокального ансамбля «МИГ» при Новосибирском музыкальном театре. Также новосибирец задействован в труппе театра, где, в частности, играет в спектаклях «Летучая мышь» (Адвокат) и «Римские каникулы» (доктор Боннаховен).
Знаменитый уроженец Новосибирска, композитор и народный артист Российской Федерации Александр Зацепин представил музыкальную композицию в июне аккурат к 130-летию Новосибирска. Позже был объявлен конкурс на текст, автором которого мог стать любой желающий.
В Городской дирекции творческих программ в ближайшее время подготовят оркестровую аранжировку и запишут фонограмму. Композиция будет представлена на ближайшем мероприятии.