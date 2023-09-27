Водитель Infiniti врезался в надземный переход в Новосибирске — жуткие кадры

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
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В Новосибирске ночью 26 сентября произошло столкновение автомобиля Infiniti с надземным переходом на Советском шоссе.
Об этом информировали в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте. Инцидент произошёл около остановки «Поселок Элитный».
Очевидцы рассказывают, что кроссовер Infiniti наехал на металлический бордюр и повредил подъём на надземный переход.
Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.