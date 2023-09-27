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О пострадавших неизвестно

Водитель Infiniti врезался в надземный переход в Новосибирске — жуткие кадры

27 сентября 2023, 01:48
Фото: АСТ-54
О пострадавших неизвестно

В Новосибирске произошло ДТП с автомобилем Infiniti, который врезался в переход

Ночью в Новосибирске водитель Infiniti столкнулся с надземным переходом на Советском шоссе, в результате чего подъем был поврежден.

В Новосибирске ночью 26 сентября произошло столкновение автомобиля Infiniti с надземным переходом на Советском шоссе.

Об этом информировали в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте. Инцидент произошёл около остановки «Поселок Элитный».

Очевидцы рассказывают, что кроссовер Infiniti наехал на металлический бордюр и повредил подъём на надземный переход.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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