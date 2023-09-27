Выбежала на красный свет. В Новосибирске мотоциклист задавил 17-летнюю девушку

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27 сентября в 08:30 на территории Калининского района Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель мужчина 1971 года рождения управлял мотоциклом Минск по улице Фадеева в направлении улицы Рекордный переулок.
В районе дома №57 на улице Фадеева он сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий светофор.
В результате этого ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Ее доставили в лечебное учреждение для проверки характера полученных травм. На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства этой аварии.