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Есть пострадавшие

Выбежала на красный свет. В Новосибирске мотоциклист задавил 17-летнюю девушку

27 сентября 2023, 03:40
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

В Новосибирске мотоциклист сбил 17-летнюю девушку на Фадеева

В результате аварии в Новосибирске на улице Фадеева пострадала несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения, которая переходила дорогу.

27 сентября в 08:30 на территории Калининского района Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель мужчина 1971 года рождения управлял мотоциклом Минск по улице Фадеева в направлении улицы Рекордный переулок.

В районе дома №57 на улице Фадеева он сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий светофор.

В результате этого ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Ее доставили в лечебное учреждение для проверки характера полученных травм. На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства этой аварии.

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#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Мотоцикл#Эмилия Губарева
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