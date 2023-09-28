Уроженец Баганского района Павел Николаенко погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:57
«24 сентября 2023 года при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции погиб уроженец Баганского района — Николаенко Павел Павлович», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на исполняющую обязанности главы муниципального образования Ларису Пермякову.
О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Подробности гибели не разглашаются.