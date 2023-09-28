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Погибшему было 22 года

Уроженец Баганского района Павел Николаенко погиб на СВО

28 сентября 2023, 07:56
Фото: ВК / Новосибирск скорбит
Погибшему было 22 года
В Баганском районе простятся с местным жителем Павлом Николаенко. Юноша погиб на СВО.
«24 сентября 2023 года при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции погиб уроженец Баганского района — Николаенко Павел Павлович», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на исполняющую обязанности главы муниципального образования Ларису Пермякову.

О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Подробности гибели не разглашаются.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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