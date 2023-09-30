Когда снесут тополя на Красном проспекте? Ответ мэрии

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Массовая замена берез на аллее посреди Красного проспекта началась в Новосибирске. Ранее Atas.Info рассказывал, какие работы будут проведены и почему сносят молоденькие деревья. При этом в горадминистрации до сих пор не решилась судьба многочисленных тополей вдоль улицы. С момента посадки они сильно выросли и стали уродливой частью города.
Замначальника по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова объяснила, почему муниципалитет ничего не делает с деревьями, и какая их ждет судьба.
«Сейчас мы будем менять деревья на алее Красного проспекта — березы меняем на клены Гиннала. Это все делается в рамках федеральной программы, которая у нас продлится до конца 2024 года. Работы с тополями в эту программу не включены», — объяснила чиновница.
Она отметила, что в мэрии обсуждают возможную смену тополей на более красивые и пригодные городской среды деревья. Самый перспективный вариант — тот же клен. Правда работу по тротуарам вдоль улицы пока готовы проводить в рамках программы. Сейчас в муниципалитете надеются, что ее удастся продлить.
Пока что точно неизвестно, когда «Горзеленхоз» возьмется за тополя. Однако ситуация стоит остро — некоторые деревья уже падали на проезжую часть во время сильных штормов.