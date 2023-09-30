Когда снесут тополя на Красном проспекте? Ответ мэрии

Массовая замена берез на аллее посреди Красного проспекта началась в Новосибирске. Ранее Atas.Info рассказывал, какие работы будут проведены и почему сносят молоденькие деревья. При этом в горадминистрации до сих пор не решилась судьба многочисленных тополей вдоль улицы. С момента посадки они сильно выросли и стали уродливой частью города.