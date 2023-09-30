С 1 октября в Новосибирске перестанут ходить два автобуса № 4, 19 и маршрутка № 2

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Автобусные маршруты №4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер» и №89 «Магазин 'Кристалл' — Криводановский карьер» будут отменены, а также прекратит свое движение маршрутка №2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный». По словам представителей мэрии, эти изменения направлены на разгрузку дорог и устранение дублирования маршрутов.
Также в городе изменится схема пути автобуса №19. Теперь он будет следовать маршрутом: «2-я Портовая — Большая — проезд Энергетиков — Димитровский мост — проспект Димитрова — Ленина — площадь Гарина-Михайловского».
Обратное движение автобуса преобразуется следующим образом: «Площадь Гарина-Михайловского — Вокзальная магистраль — проспект Димитрова — Димитровский мост — проезд Энергетиков — Моторная — 'Аквапарк' — Моторная — 1-я Шоссейная — Большая — 2-я Портовая».