С 1 октября в Новосибирске перестанут ходить два автобуса № 4, 19 и маршрутка № 2

Автобусные маршруты №4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер» и №89 «Магазин 'Кристалл' — Криводановский карьер» будут отменены, а также прекратит свое движение маршрутка №2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный». По словам представителей мэрии, эти изменения направлены на разгрузку дорог и устранение дублирования маршрутов.