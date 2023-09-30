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Движение маршрутки и автобуса поменяется

С 1 октября в Новосибирске перестанут ходить два автобуса № 4, 19 и маршрутка № 2

30 сентября 2023, 02:26
Фото: 1MI
Движение маршрутки и автобуса поменяется

В Новосибирске перестанут курсировать два автобуса и маршрутка с 1 октября

В Новосибирске с 1 октября изменятся маршруты двух автобусов и маршрутного такси на левом берегу города.

Автобусные маршруты №4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер» и №89 «Магазин 'Кристалл' — Криводановский карьер» будут отменены, а также прекратит свое движение маршрутка №2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный». По словам представителей мэрии, эти изменения направлены на разгрузку дорог и устранение дублирования маршрутов.

Также в городе изменится схема пути автобуса №19. Теперь он будет следовать маршрутом: «2-я Портовая — Большая — проезд Энергетиков — Димитровский мост — проспект Димитрова — Ленина — площадь Гарина-Михайловского».

Обратное движение автобуса преобразуется следующим образом: «Площадь Гарина-Михайловского — Вокзальная магистраль — проспект Димитрова — Димитровский мост — проезд Энергетиков — Моторная — 'Аквапарк' — Моторная — 1-я Шоссейная — Большая — 2-я Портовая».

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#Транспорт#Новосибирск#Маршрутка#Общественный транспорт#Автобусы#Эмилия Губарева
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