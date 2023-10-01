Боец СВО из Новосибирской области получил медаль «За боевые отличия»

Участник СВО Никита М. из Баганского района Новосибирской области награжден медалью «За боевые отличия». Вместе с ним на передовой государственные знаки отличия получили еще восемь военнослужащих. Об этом пишет издание «Степная нива», не уточняя, за что сибиряк удостоен награды.