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Военный подписал контракт с Минобороны сразу после завершения службы по призыву

Боец СВО из Новосибирской области получил медаль «За боевые отличия»

1 октября 2023, 03:36
Фото: 1MI
Военный подписал контракт с Минобороны сразу после завершения службы по призыву
Житель Баганского района участвует в специальной военной операции практически с самого ее начала

Участник СВО Никита М. из Баганского района Новосибирской области награжден медалью «За боевые отличия». Вместе с ним на передовой государственные знаки отличия получили еще восемь военнослужащих. Об этом пишет издание «Степная нива», не уточняя, за что сибиряк удостоен награды.

Известно, что уроженец Новосибирской области подписал контракт с Минобороны после завершения срочной службы. 6 марта прошлого года был тяжело ранен в Черниговской области, долгое время проходил лечение в центральном госпитале имени Бурденко в Москве.

Ранее контрактник был награжден медалью «За отвагу».

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