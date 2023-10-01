Боец СВО из Новосибирской области получил медаль «За боевые отличия»

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:36
Участник СВО Никита М. из Баганского района Новосибирской области награжден медалью «За боевые отличия». Вместе с ним на передовой государственные знаки отличия получили еще восемь военнослужащих. Об этом пишет издание «Степная нива», не уточняя, за что сибиряк удостоен награды.
Известно, что уроженец Новосибирской области подписал контракт с Минобороны после завершения срочной службы. 6 марта прошлого года был тяжело ранен в Черниговской области, долгое время проходил лечение в центральном госпитале имени Бурденко в Москве.
Ранее контрактник был награжден медалью «За отвагу».