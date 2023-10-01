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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Девочка долго не возвращалась домой

Пропавшую воспитанницу музыкальной школы нашли в Новосибирске

1 октября 2023, 06:05
Фото: vk.com/lizaalert_novosib
Девочка долго не возвращалась домой
13-летнюю девочку потеряли накануне, на ее поиски выдвинулись волонтеры

В Новосибирске завершены поиски 13-летней девочки, которая исчезла в субботу, 30 сентября, по пути в музыкальную школу. С собой у подростка была гитара. Когда вечером девочка не вышла на связь, родители подняли тревогу. Ночью региональный добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор волонтеров для розыска исчезнувшей.

«Девочка найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — сообщается на официальной странице отряда в социальной сети «ВКонтакте».

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Поиск
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