Пропавшую воспитанницу музыкальной школы нашли в Новосибирске

В Новосибирске завершены поиски 13-летней девочки, которая исчезла в субботу, 30 сентября, по пути в музыкальную школу. С собой у подростка была гитара. Когда вечером девочка не вышла на связь, родители подняли тревогу. Ночью региональный добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор волонтеров для розыска исчезнувшей.