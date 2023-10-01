Пропавшую воспитанницу музыкальной школы нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Новосибирске завершены поиски 13-летней девочки, которая исчезла в субботу, 30 сентября, по пути в музыкальную школу. С собой у подростка была гитара. Когда вечером девочка не вышла на связь, родители подняли тревогу. Ночью региональный добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор волонтеров для розыска исчезнувшей.
«Девочка найдена, жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — сообщается на официальной странице отряда в социальной сети «ВКонтакте».