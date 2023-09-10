Третьи сутки в Новосибирске разыскивают кудрявую блондинку в очках и с сумками

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
По данным Поискового отряда ЛизаАлерт Новосибирской области Анастасия Скулкина пропала 7 сентября в Кировском районе Новосибирска. Особые приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, светло-русые кудрявые волосы, серо-голубые глаза.
Была одета в длинную бежевую куртку до колен, синие джинсы, светло-коричневый свитер, черные ботинки, светло-оранжевый шарф. С собой у пропавшей были две сумки.
Под Новосибирском нашли мертвой мать четверых детей.