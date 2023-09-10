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Скулкина Анастасия пропала 7 сентября

Третьи сутки в Новосибирске разыскивают кудрявую блондинку в очках и с сумками

10 сентября 2023, 15:28
Фото: Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
Скулкина Анастасия пропала 7 сентября
Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области разместил сообщение о пропаже Скулкиной Анастасии — местонахождение 34-летней женщины неизвестно с 7 сентября.

По данным Поискового отряда ЛизаАлерт Новосибирской области Анастасия Скулкина пропала 7 сентября в Кировском районе Новосибирска. Особые приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, светло-русые кудрявые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в длинную бежевую куртку до колен, синие джинсы, светло-коричневый свитер, черные ботинки, светло-оранжевый шарф. С собой у пропавшей были две сумки.

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#Новосибирск#Ольга Храмушкина#Пропала
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