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Девочку нашли живой

Пропадала трижды. Завершены поиски 15-летней школьницы в Новосибирске

15 сентября 2023, 02:55
Фото: 1MI
Девочку нашли живой

В Новосибирске в третий раз завершили поиски 15-летней школьницы

В Новосибирске завершили поиски 15-летней школьницы, которая исчезла 13 сентября, о чем сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Девочка ушла из своего дома в Заельцовском районе города и исчезла. Но теперь она найдена и жива, как сообщается в публикации волонтеров. Специалисты выразили благодарность всем, кто помогал в поисках девочки.

Известно, что это уже третий раз, когда молодая жительница Сибири пропадает. Новосибирцы предложили социальным службам и органам опеки обратить внимание на семью девочки и выяснить причины, по которым она периодически уходит из дома.

Напомним, ранее в Новосибирске загадочно исчез рыжеволосый 28-летний парень. Его можно узнать по одной особенности — он активно жестикулирует руками во время разговора.

В Новосибирске снова пропала из дома 15-летняя школьница Мишель
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#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт#Школьница
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