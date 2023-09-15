Пропадала трижды. Завершены поиски 15-летней школьницы в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Девочка ушла из своего дома в Заельцовском районе города и исчезла. Но теперь она найдена и жива, как сообщается в публикации волонтеров. Специалисты выразили благодарность всем, кто помогал в поисках девочки.
Известно, что это уже третий раз, когда молодая жительница Сибири пропадает. Новосибирцы предложили социальным службам и органам опеки обратить внимание на семью девочки и выяснить причины, по которым она периодически уходит из дома.
Напомним, ранее в Новосибирске загадочно исчез рыжеволосый 28-летний парень. Его можно узнать по одной особенности — он активно жестикулирует руками во время разговора.