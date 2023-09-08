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Под Новосибирском пропал бородатый пенсионер Козловский с белой собакой

Под Новосибирском пропал бородатый Козловский с белой собакой

8 сентября 2023, 06:36
Фото: ЛизаАлерт

Под Новосибирском пропал бородатый пенсионер Козловский с белой собакой

В Искитимском районе волонтеры ведут поиски 84-летнего дедушки, подробнее сообщают в «ЛизаАлерт».

В Новосибирской области ищут бесследно пропавшего пенсионера Владимира Козловского. Ему 84 года. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 7 сентября 2023 года. Он пропал в Искитиме, уйдя в неизвестном направлении.

Из особых примет: носит бороду. Приметы: рост 173 см, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет серо-зеленую джинсовую куртку, коричневые кожаные сандалии, светло-зеленую бейсболку. Эта информация является предположительной. С собой у него была белая собачка. Волонтеры просят сообщить любую информацию.

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#Общество#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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