Под Новосибирском пропал бородатый Козловский с белой собакой

В Новосибирской области ищут бесследно пропавшего пенсионера Владимира Козловского. Ему 84 года. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 7 сентября 2023 года. Он пропал в Искитиме, уйдя в неизвестном направлении.