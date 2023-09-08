Под Новосибирском пропал бородатый Козловский с белой собакой

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Новосибирской области ищут бесследно пропавшего пенсионера Владимира Козловского. Ему 84 года. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 7 сентября 2023 года. Он пропал в Искитиме, уйдя в неизвестном направлении.
Из особых примет: носит бороду. Приметы: рост 173 см, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.
Был одет серо-зеленую джинсовую куртку, коричневые кожаные сандалии, светло-зеленую бейсболку. Эта информация является предположительной. С собой у него была белая собачка. Волонтеры просят сообщить любую информацию.