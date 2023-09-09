Больше недели в Новосибирской области ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Из ориентировки следует, что в рабочем поселке Колывань пропал Игорь Капкайкин. Ему 45 лет. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 31 августа 2023 года. Он ушел в неизвестном направлении, однако подробности не раскрываются.