Больше недели в Новосибирской области ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Из ориентировки следует, что в рабочем поселке Колывань пропал Игорь Капкайкин. Ему 45 лет. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 31 августа 2023 года. Он ушел в неизвестном направлении, однако подробности не раскрываются.
Приметы: рост 165-170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, черные штаны, черные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.