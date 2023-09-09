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Мужчина пропал в НСО

Больше недели в Новосибирской области ищут пропавшего 45-летнего мужчину

9 сентября 2023, 04:22
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал в НСО

В Новосибирской области с 31 августа ищут пропавшего 45-летнего мужчину

В Новосибирской области волонтеры ищут без вести пропавшего 45-летнего мужчину, подробности сообщают в «ЛизаАлерт».

Из ориентировки следует, что в рабочем поселке Колывань пропал Игорь Капкайкин. Ему 45 лет. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 31 августа 2023 года. Он ушел в неизвестном направлении, однако подробности не раскрываются.

Приметы: рост 165-170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, черные штаны, черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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#Общество#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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