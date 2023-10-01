В Новосибирской области историки ищут сведения о взлетной полосе у Шарчино

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Исследователи из Новосибирской области осуществляют поиски информации о полосе для взлета и посадки, которая находится рядом с селом Шарчино в Сузунском районе. На этой полосе часто проезжают тракторы и грузовики во время полевых работ, однако нет точных данных о её строителях и назначении. Группа энтузиастов решила заполнить этот пробел в информации.
Полоса в Шарчино относится к гражданской авиации. Её основная длина составляет 500 метров, а ширина — 20 метров. На фотографиях, сделанных в сентябре 2023 года, видно, что асфальтобетонное покрытие полосы постепенно разрушается, но возможность её использования всё ещё сохраняется.
Один из членов новосибирского отделения Русского географического общества, Игорь Степанов, рассказал «BFM-Новосибирск», что интерес к этому объекту возник в ходе общения с историками и краеведами. Местные жители сообщили, что данную полосу использовали для нужд советской сельскохозяйственной авиации. На этой полосе садились как маленькие самолёты типа «кукурузник» Ан-2, так и крупные летательные аппараты.
Пока есть неподтверждённая информация о том, что планировалось построить здесь аэровокзал. Игорь Степанов считает, что в настоящее время, когда мы все следим за судьбой самолета, приземлившегося в поле в Убинском районе, истории о старых аэродромах представляют ещё больший интерес.