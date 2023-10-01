В Новосибирской области историки ищут сведения о взлетной полосе у Шарчино

Исследователи из Новосибирской области осуществляют поиски информации о полосе для взлета и посадки, которая находится рядом с селом Шарчино в Сузунском районе. На этой полосе часто проезжают тракторы и грузовики во время полевых работ, однако нет точных данных о её строителях и назначении. Группа энтузиастов решила заполнить этот пробел в информации.