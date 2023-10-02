Губернатор поручил обеспечить качество работ на объектах благоустройства

Андрей Травников напомнил: «Программа благоустройства у нас масштабная, но, к сожалению, не по всем объектам и не на всех территориях она выполняется в срок. Похоже, подрядчиков в сфере благоустройства мы перегрузили работой точно так же, как перегрузили строителей в сфере создания новых социальных объектов, или заказчики в отдельных муниципалитетах не справляются с тем объёмом работ по благоустройству, который обеспечен финансированием. Сейчас идёт формирование бюджета, есть время до первого снега для того, чтобы „подтянуть“ работы или принять решение о расторжении контрактов с недобросовестными подрядчиками и перенести завершение работ на следующий год, когда погода позволит сделать всё без ущерба для качества».