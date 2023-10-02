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В Новосибирске в НВВКУ вызвали Росгвардию из-за подозрительного предмета

Странный предмет напугал сотрудников НВВКУ — они вызвали Росгвардию: что там было

2 октября 2023, 07:46
Фото: atas.info

В Новосибирске в НВВКУ вызвали Росгвардию из-за подозрительного предмета

Сотрудники Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) нашли подозрительный предмет. Они вызвали саперов Росгвардии.

Это случилось 26 сентября. Возле кабинета музея обнаружили устройство с проводами. Прошла эвакуация.

«Предметом оказался музейный экспонат. Это муляж боеприпаса», — подтвердили в отделе ГО и ЧС Советского района.

Кто вынес из кабинета этот экспонат, осталось загадкой.

Напомним, за прошлую неделю в полицию поступило 11 звонков и сообщений о минировании зданий в Новосибирске. Недавно учебная тревога сработала в СберБанке.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Росгвардия#НВВКУ
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