Странный предмет напугал сотрудников НВВКУ — они вызвали Росгвардию: что там было

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Это случилось 26 сентября. Возле кабинета музея обнаружили устройство с проводами. Прошла эвакуация.
«Предметом оказался музейный экспонат. Это муляж боеприпаса», — подтвердили в отделе ГО и ЧС Советского района.
Кто вынес из кабинета этот экспонат, осталось загадкой.
Напомним, за прошлую неделю в полицию поступило 11 звонков и сообщений о минировании зданий в Новосибирске. Недавно учебная тревога сработала в СберБанке.