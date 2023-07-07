Взрыв и эвакуация в Академгородке: очередной фейк шокировал новосибирцев

Однако, по данным Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», который ссылается на официальные данные МЧС, это сообщение является фейком. В действительности никаких взрывов и эвакуации на указанных улицах нет. Это сводится к попытке распространения ложной информации и созданию паники среди жителей города.