Взрыв и эвакуация в Академгородке: очередной фейк шокировал новосибирцев

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Published Сегодня, 01:43
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В Новосибирске распространяется ложная информация о взрывах и проведении эвакуации в районе Академгородка. Неизвестные лица, выдавая себя за представителей МЧС, отправляют сообщения через мессенджеры о том, что на нескольких улицах планируется эвакуировать людей из-за взрывов.
Они указывают на такие улицы, как Институтская, Терешковой и Коптюга, и призывают жителей взять паспорта и направиться к эвакуационным автобусам на улице Воеводского.
«Вечером 6 июля мне позвонила мама и в панике начала говорить о какой-то эвакуации в Академе. Ей пришла смска в ватсап. Я сказала подождать пару минут. Проверила информацию в Интернете — ничего нет. Написала в чат дома, там объяснили, что это фейк. Пожилую маму я успокоила», — поделилась с Atas.info читательница Ирина.
Однако, по данным Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», который ссылается на официальные данные МЧС, это сообщение является фейком. В действительности никаких взрывов и эвакуации на указанных улицах нет. Это сводится к попытке распространения ложной информации и созданию паники среди жителей города.