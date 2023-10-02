Новосибирцы заметили в «Матрешкином дворе» парня с пистолетом

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«В Матрешках заметили подростка, который двигается по району с пистолетом», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирский паблик».
Очевидцы не пытались привлечь внимание юноши и пообщаться с ним. Замышлял ли что-либо парень, неизвестно.
Впрочем, в полиции сомневаются в подобном инциденте.
«Сообщений и заявлений в ОП „Кировский“ не поступали. На место были направлены экипажи полиции. Данный гражданин не обнаружен», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.