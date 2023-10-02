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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Было ли оружие настоящим, неизвестно

Новосибирцы заметили в «Матрешкином дворе» парня с пистолетом

2 октября 2023, 10:18
Фото: Telegram-канал «Новосибирский паблик»
Было ли оружие настоящим, неизвестно
Жители Новосибирска заметили в «Матрешкином дворе» парня с пистолетом. Тот уверенно шел по своим делам. Было ли у него настоящее оружие, неизвестно.
«В Матрешках заметили подростка, который двигается по району с пистолетом», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирский паблик».

Очевидцы не пытались привлечь внимание юноши и пообщаться с ним. Замышлял ли что-либо парень, неизвестно.

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Впрочем, в полиции сомневаются в подобном инциденте.

«Сообщений и заявлений в ОП „Кировский“ не поступали. На место были направлены экипажи полиции. Данный гражданин не обнаружен», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Новосибирск#Полиция#Соцсети#Подросток#Пистолет#Александр Ляхов
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