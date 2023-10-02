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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Мальчика закрыли в холодной камере

Продавец пойдет под суд — он запер школьника в холодильнике магазина в Новосибирске

2 октября 2023, 05:33
Фото: 1MI
Мальчика закрыли в холодной камере

В Новосибирске под суд пойдет продавец, который запер школьника в холодильнике

Житель Новосибирска обвиняется в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего мальчика, который был закрыт в холодильном складе магазина после того, как попросил убрать просроченные продукты.

В Дзержинском районе Новосибирска завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 23 августа 2022 года сотрудник магазина на улице Селезнева закрыл в холодильном складе 9-летнего мальчика после того, как тот попросил убрать просроченные продукты.

Тогда этот шокирующий инцидент получил громкую огласку. Мы уже писали о данном происшествии. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Уголовное дело#Эмилия Губарева
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