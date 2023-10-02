Продавец пойдет под суд — он запер школьника в холодильнике магазина в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:37
В Дзержинском районе Новосибирска завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
По версии следствия, вечером 23 августа 2022 года сотрудник магазина на улице Селезнева закрыл в холодильном складе 9-летнего мальчика после того, как тот попросил убрать просроченные продукты.
Тогда этот шокирующий инцидент получил громкую огласку. Мы уже писали о данном происшествии. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.