В Оби девочка пырнула подругу канцелярским ножом

Инцидент произошел 1 октября. Девочки гуляли по лесу, когда между ними неожиданно произошел конфликт. В итоге четырнадцатилетний подросток выхватила канцелярский нож и ударила тринадцатилетнюю подругу в жизненно важные органы. При этом подруга активно боролась за жизнь, позже ее спасли медики.