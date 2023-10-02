В Оби девочка пырнула подругу канцелярским ножом

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
«Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней на территории Новосибирского района, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. в ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел 1 октября. Девочки гуляли по лесу, когда между ними неожиданно произошел конфликт. В итоге четырнадцатилетний подросток выхватила канцелярский нож и ударила тринадцатилетнюю подругу в жизненно важные органы. При этом подруга активно боролась за жизнь, позже ее спасли медики.
Сейчас агрессивная подруга задержана, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.