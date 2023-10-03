Две девушки из Новосибирска стали финалистками конкурса «Мисс Россия 2023»

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:36
В финал конкурса «Мисс Россия 2023» вошли две молодые девушки из Новосибирска — Милена Кислова и Юлия Колмакова. Эту новость официально подтвердили на сайте конкурса.
Ранее участницы представили свои национальные костюмы перед жюри. Милена Кислова обрела образ Жар-птицы, а Юлия Колмакова выбрала костюм Царевны Лебедь. Сейчас проходит голосование за лучшее преображение, результаты которого будут объявлены 8 октября.
Юлия Колмакова закончила обучение в Новосибирском государственном экономическом университете, а Милена Кислова только недавно поступила в Кемеровский государственный университет.