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Сибирячки участвуют в конкурсе красоты

Две девушки из Новосибирска стали финалистками конкурса «Мисс Россия 2023»

3 октября 2023, 05:33
Фото: ВК/Мисс Россия
Сибирячки участвуют в конкурсе красоты
Две девушки из Новосибирска, Милена Кислова и Юлия Колмакова, стали финалистками конкурса «Мисс Россия 2023», результаты которого будут объявлены 8 октября.

В финал конкурса «Мисс Россия 2023» вошли две молодые девушки из Новосибирска — Милена Кислова и Юлия Колмакова. Эту новость официально подтвердили на сайте конкурса.

Ранее участницы представили свои национальные костюмы перед жюри. Милена Кислова обрела образ Жар-птицы, а Юлия Колмакова выбрала костюм Царевны Лебедь. Сейчас проходит голосование за лучшее преображение, результаты которого будут объявлены 8 октября.

Юлия Колмакова закончила обучение в Новосибирском государственном экономическом университете, а Милена Кислова только недавно поступила в Кемеровский государственный университет.

Студентка из Новосибирска стала финалисткой международного конкурса красоты
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