Две девушки из Новосибирска стали финалистками конкурса «Мисс Россия 2023»

Ранее участницы представили свои национальные костюмы перед жюри. Милена Кислова обрела образ Жар-птицы, а Юлия Колмакова выбрала костюм Царевны Лебедь. Сейчас проходит голосование за лучшее преображение, результаты которого будут объявлены 8 октября.