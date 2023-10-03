Под Новосибирском пропал кареглазый мужчина с проседью

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
«Пропал Завалыхин Игорь Федорович, 61 год. С 30 августа 2023 года его местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Игорь Завалыхин — среднего телосложения, рост составляет 165 сантиметров. Волосы черные с проседью, глаза карие. При этом особые приметы в одежде не сообщаются.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.