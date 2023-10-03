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Мужчину не могут найти уже месяц

Под Новосибирском пропал кареглазый мужчина с проседью

3 октября 2023, 13:00
Фото: ВК / Поисковый отряд Лиза Алерт НСО
Мужчину не могут найти уже месяц
В Татарском районе пропал житель поселка Гордеевка Игорь Завалыхин. Его не могут найти уже месяц.
«Пропал Завалыхин Игорь Федорович, 61 год. С 30 августа 2023 года его местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Игорь Завалыхин — среднего телосложения, рост составляет 165 сантиметров. Волосы черные с проседью, глаза карие. При этом особые приметы в одежде не сообщаются.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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#Новосибирск#Пропал#Розыск#Александр Ляхов
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