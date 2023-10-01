Мужчина с усами загадочно пропал в Новосибирской области — что известно

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По данным ориентировки, в Мошковском районе поселка Горный пропал Владимир Менш. Ему 60 лет. С 18 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: носит усы, рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы. Предположительно был одет в голубую безрукавку, синее трико с тремя полосками, белые кроссовки, черная кепка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.