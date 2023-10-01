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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Мужчина пропал в НСО

Мужчина с усами загадочно пропал в Новосибирской области — что известно

1 октября 2023, 12:17
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал в НСО

В Новосибирской области две недели ищут пропавшего мужчину с усами

В Новосибирской области волонтеры отряда «ЛизаАлерт» начали поиски пропавшего 60-летнего мужчины.

По данным ориентировки, в Мошковском районе поселка Горный пропал Владимир Менш. Ему 60 лет. С 18 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: носит усы, рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы. Предположительно был одет в голубую безрукавку, синее трико с тремя полосками, белые кроссовки, черная кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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