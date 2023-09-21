Четвертое исчезновение: 15-летняя Мишель вновь пропала без вести в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 01:22
В Новосибирске снова потерялась 15-летняя девочка по имени Мишель. На прошлой неделе ее уже искали, но 19 сентября она снова исчезла.
По описанию поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области», Мишель имеет рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Она была одета в черно-спортивную куртку, серые джинсы и черно-белые кроссовки во время пропажи.
Если у вас есть информация о местонахождении Мишель или вы видели ее на улице, пожалуйста, немедленно сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.