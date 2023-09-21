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Девушка исчезает не в первый раз

Четвертое исчезновение: 15-летняя Мишель вновь пропала без вести в Новосибирске

21 сентября 2023, 01:20
Фото: ЛизаАлерт
Девушка исчезает не в первый раз

В Новосибирске снова ищут пропавшую 15-летнюю девочку по имени Мишель

В Новосибирске пропала 15-летняя девочка Мишель, которую уже искали на прошлой неделе. Подробнее сообщают в «ЛизаАлерт».

В Новосибирске снова потерялась 15-летняя девочка по имени Мишель. На прошлой неделе ее уже искали, но 19 сентября она снова исчезла.

По описанию поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области», Мишель имеет рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Она была одета в черно-спортивную куртку, серые джинсы и черно-белые кроссовки во время пропажи.

Если у вас есть информация о местонахождении Мишель или вы видели ее на улице, пожалуйста, немедленно сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

В Новосибирске снова пропала из дома 15-летняя школьница Мишель
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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Полиция#Лизаалерт#Эмилия Губарева#Ориентировка
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