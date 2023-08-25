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Дети живы

Поиски пропавших мальчиков 7 и 9 лет завершили в Новосибирске — что с ними случилось

25 августа 2023, 02:16
Фото: ЛизаАлерт
Дети живы

В Новосибирске завершили поиски пропавших мальчиков 7 и 9 лет

В Новосибирске нашли живыми двух мальчиков-друзей, которые пропали 24 августа 2023 года, об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что мальчишки 7 и 9 лет пропали в Кировском районе. Они ушли на прогулку, но домой не вернулись. Ориентировку на детей опубликовали в 2 часа ночи.

Около 6 часов утра в отряде сообщили хорошую новость: мальчики нашлись живыми. Подробностей о том, как шли поиски и по какой причине исчезли несовершеннолетние — нет.

Напомним, ранее мы рассказали, что под Новосибирском волонтеры нашли пропавших бабушек. Две подруги неожиданно ушли из дома и их искали всю ночь.

Под Новосибирском волонтеры нашли пропавших бабушек — что с ними случилось
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#Общество#Новосибирск#Дети#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева
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