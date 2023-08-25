Поиски пропавших мальчиков 7 и 9 лет завершили в Новосибирске — что с ними случилось

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Известно, что мальчишки 7 и 9 лет пропали в Кировском районе. Они ушли на прогулку, но домой не вернулись. Ориентировку на детей опубликовали в 2 часа ночи.
Около 6 часов утра в отряде сообщили хорошую новость: мальчики нашлись живыми. Подробностей о том, как шли поиски и по какой причине исчезли несовершеннолетние — нет.
Напомним, ранее мы рассказали, что под Новосибирском волонтеры нашли пропавших бабушек. Две подруги неожиданно ушли из дома и их искали всю ночь.