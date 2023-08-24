Двух мужчин в камуфляже нашли лежащими на асфальте в Новосибирске — что произошло

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Вблизи жилого района Горский в Новосибирске, прохожие заметили двух мужчин в военной форме, лежащих на асфальте возле здания №8. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии и медики.
Представители управления Росгвардии по Новосибирской области пояснили, что они прибыли на место по полученному сообщению и вызвали скорую помощь, пишет «Сибкрай».
После того, как медицинская помощь была оказана гражданам, они самостоятельно покинули место происшествия. А экипаж Росгвардии продолжил свою службу по обычному маршруту патрулирования. Других подробностей данного инцидента нет.