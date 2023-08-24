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Мужчины по неизвестным причинам упали на асфальт

Двух мужчин в камуфляже нашли лежащими на асфальте в Новосибирске — что произошло

24 августа 2023, 09:38
Фото: 1MI
Мужчины по неизвестным причинам упали на асфальт

В Новосибирске двух мужчин в камуфляже нашли лежащими на асфальте

В Новосибирске двое мужчин в камуфляже были найдены лежащими на асфальте: вокруг них собрались медики и сотрудники Росгвардии.

Вблизи жилого района Горский в Новосибирске, прохожие заметили двух мужчин в военной форме, лежащих на асфальте возле здания №8. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии и медики.

Представители управления Росгвардии по Новосибирской области пояснили, что они прибыли на место по полученному сообщению и вызвали скорую помощь, пишет «Сибкрай».

После того, как медицинская помощь была оказана гражданам, они самостоятельно покинули место происшествия. А экипаж Росгвардии продолжил свою службу по обычному маршруту патрулирования. Других подробностей данного инцидента нет.

Фото: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»
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#Общество#Город#Новосибирск#Военные#Эмилия Губарева#Медики
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