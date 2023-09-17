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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:39

Женщина пропала сутки назад

Горбатая 86-летняя пенсионерка без вести исчезла в Новосибирске — как идут поиски

17 сентября 2023, 14:36
Фото: ЛизаАлерт
Женщина пропала сутки назад

В Новосибирске пропала горбатая 86-летняя пенсионерка

В Новосибирске пропала 86-летняя женщина, которая ушла в неизвестном направлении, сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Как сообщили волонтеры, Вера Титаева пропала в Дзержинском районе Новосибирска. Ей 86 лет. 16 сентября 2023 года она ушла в неизвестном направлении.

Особые приметы: горб на спине. Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, рыже-белые волосы, карие глаза. Нуждается в медицинской помощи.

Была одета в вязаную кофту серого цвета, синие в мелкий цветок штаны, белые спортивные тапочки. Поисковой отряд просит сообщить любую информацию по номеру 112 или по номеру из ориентировки.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Эмилия Губарева
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