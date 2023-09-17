Горбатая 86-летняя пенсионерка без вести исчезла в Новосибирске — как идут поиски

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Как сообщили волонтеры, Вера Титаева пропала в Дзержинском районе Новосибирска. Ей 86 лет. 16 сентября 2023 года она ушла в неизвестном направлении.
Особые приметы: горб на спине. Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, рыже-белые волосы, карие глаза. Нуждается в медицинской помощи.
Была одета в вязаную кофту серого цвета, синие в мелкий цветок штаны, белые спортивные тапочки. Поисковой отряд просит сообщить любую информацию по номеру 112 или по номеру из ориентировки.