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Женщина умерла при неизвестных обстоятельствах

В селе Новосибирской области нашли труп 41-летней пропавшей женщины

19 сентября 2023, 03:57
Фото: 1MI
Женщина умерла при неизвестных обстоятельствах
В селе Новосибирской области было обнаружено тело пропавшей 41-летней женщины.

Сибирячка была найдена мертвой в одном из сел Баганского района. Ранее сообщалось, что пропавшая являлась жительницей села Савкино.

Ее имя Оксана Обухова. Женщина исчезла 13 сентября в домашнем халате, сообщала газета «Степная Нива». У нее осталась взрослая дочь.

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области прокомментировала обнаружение тела. В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, и следователи осматривают место происшествия, назначая необходимые экспертизы. Целью расследования является установление всех подробностей и обстоятельств этого случая.

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#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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