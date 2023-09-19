В селе Новосибирской области нашли труп 41-летней пропавшей женщины

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Сибирячка была найдена мертвой в одном из сел Баганского района. Ранее сообщалось, что пропавшая являлась жительницей села Савкино.
Ее имя Оксана Обухова. Женщина исчезла 13 сентября в домашнем халате, сообщала газета «Степная Нива». У нее осталась взрослая дочь.
Пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области прокомментировала обнаружение тела. В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, и следователи осматривают место происшествия, назначая необходимые экспертизы. Целью расследования является установление всех подробностей и обстоятельств этого случая.