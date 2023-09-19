В селе Новосибирской области нашли труп 41-летней пропавшей женщины

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области прокомментировала обнаружение тела. В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, и следователи осматривают место происшествия, назначая необходимые экспертизы. Целью расследования является установление всех подробностей и обстоятельств этого случая.