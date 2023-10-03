Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
«Внимание!!! Девушки и женщины, будучи одни (гуляя по городу, возвращаясь с учебы / работы), если встретите на улице плачущего ребенка, держащего в руке бумажку с адресом — не отводите его туда!!!», — указано в сообщениях.
Как утверждают неизвестные доброжелатели, стоит сразу же отвести ребенка в полицию, так как по указанному адресу якобы ждут преступники. Какое преступление может совершиться и насколько опасны злоумышленники, не сообщается. Также неясна связь между конкретным ребенком и возможным ущербом от доверия к нему.
Часть новосибирцев уже начала пугаться неизвестных сообщений. «Распространите эту информацию среди родных! Мало ли что!» — пишут комментаторы.
Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области по факту данных сообщений.