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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Новосибирцев пугают сообщениями в мессенджерах

Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев

3 октября 2023, 11:43
Фото: 1MI
Новосибирцев пугают сообщениями в мессенджерах
В новосибирских мессенджерах распространяются пугающие сообщения. В них рассказывается о страшной приманке через плачущего ребенка.
«Внимание!!! Девушки и женщины, будучи одни (гуляя по городу, возвращаясь с учебы / работы), если встретите на улице плачущего ребенка, держащего в руке бумажку с адресом — не отводите его туда!!!», — указано в сообщениях.

Как утверждают неизвестные доброжелатели, стоит сразу же отвести ребенка в полицию, так как по указанному адресу якобы ждут преступники. Какое преступление может совершиться и насколько опасны злоумышленники, не сообщается. Также неясна связь между конкретным ребенком и возможным ущербом от доверия к нему.

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Часть новосибирцев уже начала пугаться неизвестных сообщений. «Распространите эту информацию среди родных! Мало ли что!» — пишут комментаторы.

Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области по факту данных сообщений.

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