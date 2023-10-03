Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев

Как утверждают неизвестные доброжелатели, стоит сразу же отвести ребенка в полицию, так как по указанному адресу якобы ждут преступники. Какое преступление может совершиться и насколько опасны злоумышленники, не сообщается. Также неясна связь между конкретным ребенком и возможным ущербом от доверия к нему.