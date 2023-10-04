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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Девочка упала в яму

Под Новосибирском второклассница упала в яму с водой — следователи ищут виновника

4 октября 2023, 13:23
Фото: ВК / Ревизорро Новосибирск
Девочка упала в яму

Под Новосибирском второклассница упала в яму

В Новосибирской области девочка упала в яму с водой. Ребенок не пострадал. Теперь инцидентом занимаются следователи.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту падения несовершеннолетней девочки в одном из поселков Новосибирской области в яму с водой, расположенную у торгового объекта», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По предварительным данным, в минувший вторник восьмилетняя девочка упала в яму с водой возле поселкового магазина. Ребенка вытащил наружу подросток, малышка не пострадала. Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а сама яма закрыта бетонной плитой.

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При этом жители поселка Крупский утверждают, что данный случай далеко не единичный.

«Ребенок провалился в сливную яму у магазина „Кирпичик“, хоть вытащили. Но все открыто и стоит в траве. И это далеко не одна такая яма», — цитируют сельчан в паблике «Ревизорро Новосибирск» социальной сети «Новосибирск».
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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Следственный комитет#Яма#Следствие#Александр Ляхов
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