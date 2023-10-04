Под Новосибирском второклассница упала в яму с водой — следователи ищут виновника

По предварительным данным, в минувший вторник восьмилетняя девочка упала в яму с водой возле поселкового магазина. Ребенка вытащил наружу подросток, малышка не пострадала. Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а сама яма закрыта бетонной плитой.