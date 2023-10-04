Под Новосибирском второклассница упала в яму с водой — следователи ищут виновника

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту падения несовершеннолетней девочки в одном из поселков Новосибирской области в яму с водой, расположенную у торгового объекта», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
По предварительным данным, в минувший вторник восьмилетняя девочка упала в яму с водой возле поселкового магазина. Ребенка вытащил наружу подросток, малышка не пострадала. Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а сама яма закрыта бетонной плитой.
При этом жители поселка Крупский утверждают, что данный случай далеко не единичный.
«Ребенок провалился в сливную яму у магазина „Кирпичик“, хоть вытащили. Но все открыто и стоит в траве. И это далеко не одна такая яма», — цитируют сельчан в паблике «Ревизорро Новосибирск» социальной сети «Новосибирск».