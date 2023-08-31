Девочка упала в реку с аварийного моста в Новосибирской области и чуть не утонула

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Published Сегодня, 04:47
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В селе Чулым Здвинского района Новосибирской области произошло происшествие, связанное с падением девочки в реку с аварийного моста. Согласно сообщениям местных жителей, 11 августа две девочки шли по деревянному мосту, который находится в плохом состоянии.
Внезапно одна из школьниц упала в реку и начала тонуть, пишет «Прецедент». К счастью, находившийся неподалеку мужчина успел вытащить ее из воды. Пострадавшую доставили в больницу на карете скорой помощи.
Местные жители утверждают, что этот мост уже давно нуждается в ремонте или сносе, однако все просьбы о его исправлении игнорируются. Министерство здравоохранения Новосибирской области не подтвердило информацию о госпитализации девочки, отметив, что это является медицинской тайной. Запрос на эту тему также был отправлен в администрацию Чулымского сельсовета Здвинского района, но ответ не поступил.