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Девочка едва не утонула

Девочка упала в реку с аварийного моста в Новосибирской области и чуть не утонула

31 августа 2023, 04:47
Фото: 1MI
Девочка едва не утонула

В Чулыме Новосибирской области девочка упала в реку с аварийного моста

Девочка в Новосибирской области чуть не утонула, когда упала с аварийного моста в реку, который уже давно должны были снести.

В селе Чулым Здвинского района Новосибирской области произошло происшествие, связанное с падением девочки в реку с аварийного моста. Согласно сообщениям местных жителей, 11 августа две девочки шли по деревянному мосту, который находится в плохом состоянии.

Внезапно одна из школьниц упала в реку и начала тонуть, пишет «Прецедент». К счастью, находившийся неподалеку мужчина успел вытащить ее из воды. Пострадавшую доставили в больницу на карете скорой помощи.

Местные жители утверждают, что этот мост уже давно нуждается в ремонте или сносе, однако все просьбы о его исправлении игнорируются. Министерство здравоохранения Новосибирской области не подтвердило информацию о госпитализации девочки, отметив, что это является медицинской тайной. Запрос на эту тему также был отправлен в администрацию Чулымского сельсовета Здвинского района, но ответ не поступил.

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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева
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