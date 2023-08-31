Девочка упала в реку с аварийного моста в Новосибирской области и чуть не утонула

Местные жители утверждают, что этот мост уже давно нуждается в ремонте или сносе, однако все просьбы о его исправлении игнорируются. Министерство здравоохранения Новосибирской области не подтвердило информацию о госпитализации девочки, отметив, что это является медицинской тайной. Запрос на эту тему также был отправлен в администрацию Чулымского сельсовета Здвинского района, но ответ не поступил.