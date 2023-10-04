Считать иль не считать? Новосибирцам рассказали всю правду об индексации зарплат

Индексация зарплаты обязывает работодателя прописать индексацию зарплаты в коллективном договоре или локальном нормативном акте. При этом индексация зарплаты должна быть связана с обеспечением повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. При этом возможна замена индексации премиальными, но полностью отказаться от нее работодатель не сможет.