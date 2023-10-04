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Индексация зарплат является обязанностью работодателя

Считать иль не считать? Новосибирцам рассказали всю правду об индексации зарплат

4 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Индексация зарплат является обязанностью работодателя

Новосибирцам рассказали всю правду об индексации зарплат

Для многих новосибирцев весьма актуальным вопросом является индексация зарплат. В условиях экономической турбулентности крайне важно иметь возможность приобретать все необходимое для жизни. При этом некоторые сомневаются, должен ли работодатель постоянно индексировать начисления.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на экспертов рекрутерского ресурса SuperJob, обязанность работодателя регулярно индексировать зарплату прописана в статье 134 Трудового кодекса РФ. При этом, согласно трудовому законодательству, работодатели делятся на государственные и некоммерческие организации. «Государственные» работодатели должны проиндексировать зарплату согласно конкретным нормативным актом (например, приказом государственного органа). «Частники» же все решают самостоятельно, но не имеют права уклониться от этого.

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Индексация зарплаты обязывает работодателя прописать индексацию зарплаты в коллективном договоре или локальном нормативном акте. При этом индексация зарплаты должна быть связана с обеспечением повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. При этом возможна замена индексации премиальными, но полностью отказаться от нее работодатель не сможет.

Если работодатель не проиндексирует зарплату, его привлекут к административной ответственности. Лучше всего проводить ее раз в год.

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#Новосибирск#Индексация#Зарплата#Александр Ляхов
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