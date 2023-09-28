В Новосибирске продукты подорожали почти на 50% за два года

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
За два года, с сентября 2021 по сентябрь 2023 года в Новосибирской области продукты питания подорожали в среднем на 44,9%. По данным специалистов портала продажи.рф, основной скачок пришелся на период после начала военной специальной операции на Украине и введения западных санкций.
С сентября 2021 по сентябрь 2022 продукты выросли в цене на 33,4%. Далее рост цен замедлился, за минувший год продукты подорожали на 8,62%.
Заметно выросли в цене фрукты и овощи. Так, килограмм авокадо за два года стал дороже на 172%, за апельсины среднестатистический новосибирец стал платить больше на 101%, груши подорожали на 64%, красный лук показывает рост в 197%. Динамика увеличения цены килограмма капусты просто приводит в ужас: в зависимости от производителя кочан за два года подорожал от 500 до 1000 процентов!
Не отстает от свежей продукции и подорожание фруктовых консервов. Так консервация популярной марки «Будь здоров!» скаканула вверх на 1497%. А вот конкуренты, выпускающие консервы под торговой маркой «Медведь любимый» отметились подорожанием всего на 26%.
А вот помидоры, как ни странно, подешевели, у разных поставщиков цены снизились до 70%.
Ну ладно, по данным статистики россияне и раньше не отличались значительным потреблением фруктов, но сейчас все меньше людей может себе позволить в рационе мясо.
Мясные изделия и полуфабрикаты сибирского аграрного холдинга «Сибагро», широко представленные в новосибирских магазинах, показывают рост розничной стоимости на 1257%. Подорожание изделий не менее популярной марки «Слово мясника» составило 767%. На 867% подорожала продукция, представленная под торговой маркой «Владимирский стандарт».
Да что там мясо, лапша быстрого приготовления марки Доширак, ставшей уже, по сути, именем нарицательным, за два года подскочила в цене на 60%.
Грусть наводят и ценники на обычные макаронные изделия и крупы. Хотя по этим торговым позициям скачок не так заметен. Гречка в среднем выросла в цене на 30%, от 30 до 40 процентов составляет рост стоимости в рознице других видов круп.
Можно дальше долго изучать другие товарные позиции, в большинстве сегментов присутствует рост. А есть ли продукты питания, упавшие в цене за два года? Есть, и вот о чем можно говорить.
У некоторых производителей заметно подешевел нут — падение составляет до 60%, до 50 процентов составляет падение стоимости готовых вторых блюд-полуфабрикатов нескольких торговых марок («Натурбуфет», «Домашняя кухня», «У Палыча»). Заметно подешевела замороженная рыба (минус 30-50% по разным позициям) и замороженное крабовое мясо.
Кроме того, зафиксировано ощутимое падение цен на субпродукты. Они подешевели практически у всех производителей, цены снизились в коридоре 40-80%.
Логично задаться вопросом, а стали ли меньше покупать подорожавшие позиции продуктовой корзины? Ответ на вопрос очевиден. Так называемый индекс продаж, то есть, соотношение объёма продаж сейчас к общему объёму в прошлые периоды, падает, либо колеблется примерно на одном уровне практически по всем товарным группам. Рост цен на продукты питания значительно опережает уровень роста доходов новосибирцев, что отражается на их покупательной способности и ведет к экономии даже в повседневных тратах.
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата новосибирца, занятого в бюджетной сфере, за первое полугодие 2023 года выросла на 15% и составила около 56 тысяч рублей. В то время, как сами жители региона в ходе социологического опроса рассказали, что «зарплата мечты» должна быть в районе 136 тысяч рублей в месяц.
Любопытно, что по данным того же Новосибирскстата, за минувший год минимальный ежемесячный набор продуктов стал дешевле на 4,9%. Такие расчеты специалисты ведомства провели по просьбе редакции Atas.info в марте 2023 года. По этим данным, стоимость так называемой продуктовой корзины составила 5 676, 59 рублей.
В условный питательный набор, необходимый человеку каждый месяц, входит 33 продукта. Он включает следующее: говядину, свинину, курицу, рыбу и баранину — только на мясные продукты уходит у новосибирца около 1,5-2 тысяч рублей в месяц.
В этот список также идет сельдь, масло сливочное и подсолнечное, сметана, творог, молоко, сыры твердые и мягкие, яйца, сахар, печенье, карамель, соль, черный чай, хлеб, рис, пшено, горох, вермишель, яблоки. И, кроме того, борщовой набор — картофель, капуста, лук, морковь, огурцы.