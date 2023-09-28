В Новосибирске продукты подорожали почти на 50% за два года

Заметно выросли в цене фрукты и овощи. Так, килограмм авокадо за два года стал дороже на 172%, за апельсины среднестатистический новосибирец стал платить больше на 101%, груши подорожали на 64%, красный лук показывает рост в 197%. Динамика увеличения цены килограмма капусты просто приводит в ужас: в зависимости от производителя кочан за два года подорожал от 500 до 1000 процентов!