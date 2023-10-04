atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Девочка пострадала

В Новосибирской области арестовали отца, ударившего об диван 3-месячную дочь

4 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Девочка пострадала
В Новосибирской области арестовали отца, который избил свою 3-месячную дочь: теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

В Карасукском районе был арестован 24-летний Александр Заборский, житель Багана. Умственно-отсталый отец трехмесячной дочери подозревается в попытке убийства.

Согласно версии следствия, молодой человек пытался успокоить ребенка перед сном, но девочка продолжала плакать и капризничала. В результате отец несколько раз ударил младенца о спинку дивана.

Благодаря своевременной медицинской помощи, ребенка удалось спасти. Однако, так как это особо тяжкое преступление, Александр проведет два месяца в СИЗО. Максимальное наказание для горе-отца может составить до 20 лет лишения свободы.

Умственно-отсталого отца задержали под Новосибирском — он ударил дочь об диван
Узнать подробнее
Читайте также:
Отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь в Новосибирской области
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Арест#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций
Сегодня, 03:24
Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск
Вчера, 06:26
Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев
Вчера, 11:43
Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия
Вчера, 10:52
Всплеск ОРВИ фиксируют в Новосибирской области — болеют взрослые и школьники
Сегодня, 02:51
Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
Сегодня, 05:03