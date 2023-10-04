В Новосибирской области арестовали отца, ударившего об диван 3-месячную дочь

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Карасукском районе был арестован 24-летний Александр Заборский, житель Багана. Умственно-отсталый отец трехмесячной дочери подозревается в попытке убийства.
Согласно версии следствия, молодой человек пытался успокоить ребенка перед сном, но девочка продолжала плакать и капризничала. В результате отец несколько раз ударил младенца о спинку дивана.
Благодаря своевременной медицинской помощи, ребенка удалось спасти. Однако, так как это особо тяжкое преступление, Александр проведет два месяца в СИЗО. Максимальное наказание для горе-отца может составить до 20 лет лишения свободы.