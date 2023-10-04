В Новосибирской области арестовали отца, ударившего об диван 3-месячную дочь

В Новосибирской области арестовали отца, который избил свою 3-месячную дочь: теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

В Карасукском районе был арестован 24-летний Александр Заборский, житель Багана. Умственно-отсталый отец трехмесячной дочери подозревается в попытке убийства. Согласно версии следствия, молодой человек пытался успокоить ребенка перед сном, но девочка продолжала плакать и капризничала. В результате отец несколько раз ударил младенца о спинку дивана. Благодаря своевременной медицинской помощи, ребенка удалось спасти. Однако, так как это особо тяжкое преступление, Александр проведет два месяца в СИЗО. Максимальное наказание для горе-отца может составить до 20 лет лишения свободы. Умственно-отсталого отца задержали под Новосибирском — он ударил дочь об диван Узнать подробнее Читайте также: Отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь в Новосибирской области