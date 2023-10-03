Отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь в Новосибирской области

В одном из поселков Баганского района Новосибирской области молодой отец избил свою трехмесячную дочь. По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в селе Баган. 24-летний Александр находился дома с ребенком и не справлялся с его постоянным плачем. Это вызвало у отца ярость, и он трижды сильно ударил малышку о деревянную поверхность дивана.