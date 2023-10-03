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Отец избил дочь

Отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь в Новосибирской области

3 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Отец избил дочь
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении отца, который избил свою трёхмесячную дочь: ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В одном из поселков Баганского района Новосибирской области молодой отец избил свою трехмесячную дочь. По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в селе Баган. 24-летний Александр находился дома с ребенком и не справлялся с его постоянным плачем. Это вызвало у отца ярость, и он трижды сильно ударил малышку о деревянную поверхность дивана.

Следствие установило, что ребенок получил серьезные травмы — черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Врачи борются за жизнь малышки, которая сейчас находится в больнице.

Полиция задержала отца, который оказался инвалидом II группы и имеет легкую умственную отсталость. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. За этот жестокий поступок ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело#Нападение#Эмилия Губарева
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