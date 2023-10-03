Отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В одном из поселков Баганского района Новосибирской области молодой отец избил свою трехмесячную дочь. По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в селе Баган. 24-летний Александр находился дома с ребенком и не справлялся с его постоянным плачем. Это вызвало у отца ярость, и он трижды сильно ударил малышку о деревянную поверхность дивана.
Следствие установило, что ребенок получил серьезные травмы — черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Врачи борются за жизнь малышки, которая сейчас находится в больнице.
Полиция задержала отца, который оказался инвалидом II группы и имеет легкую умственную отсталость. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. За этот жестокий поступок ему грозит до десяти лет лишения свободы.