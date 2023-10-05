Мужчины за 40 и беременные школьницы: кто учится в вечерних школах Новосибирска

Около половины всех учащихся сменных учреждений — подростки от 15 до 18 лет, обучающиеся в 9-11 классах, которые ранее пропустили год или два в обычной школе. Другой тип учеников — люди в возрасте до 25 лет — они по тем или иным причинам, зачастую очень личным, ушли из школы и своевременно не получили аттестат. В меньшинстве — те, кому больше 25. Возможно, они бы и жили дальше без аттестата, но в какой-то момент жизни он внезапно понадобился, чаще всего его спрашивают на работе. Редко, у кого в зрелом возрасте наступает прозрение о важности образования.