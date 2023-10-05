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Published Сегодня, 03:49

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Updated Сегодня, 04:41

Вечерние школы работают не вечером, как можно было подумать

Мужчины за 40 и беременные школьницы: кто учится в вечерних школах Новосибирска

5 октября 2023, 03:49
Фото: Midjourney
Вечерние школы работают не вечером, как можно было подумать

Учитель из Новосибирска рассказал, что такое вечерняя школа

О вечерней школе большинство россиян знают из советского фильма «Большая перемена». Но мало кто в курсе, что такие учреждения функционируют до сих пор. Ко Дню учителя преподаватель «вечерки» рассказал Atas.Info о тонкостях работы с теми, кому не удалось окончить традиционную школу.

Из этических соображений название учреждения и имена героев не написаны. Имя преподавателя также изменено.

«Учреждение для тех, кого упустила система»: что такое вечерняя школа

Мария Кормильцева — преподаватель истории и обществознания в вечерней школе в Новосибирске. Всего в городе таких учреждений 12. В основном в них созданы 9-11 классы — специально для тех, кому необходимо получить аттестат об общем образовании.

Вопреки названию, школы работают вовсе не вечером, а как и все остальные — с утра, в две смены, так как даже они переполнены (есть класс Ж). Образовательная программа у воспитанников та же, что и в других заведениях: алгебра, литература, физкультура и другие предметы. Здесь также преподают дисциплины, которые не учитываются в аттестате, — «Основы религиозных культур» и «Разговоры о важном».

Большинство учеников, несмотря на представление из фильма «Большая перемена» все-таки несовершеннолетние (15-18 лет), хотя есть и школьники, кому далеко за 40. Причины, по которой и те, и другие идут получать образование разные: некоторым необходимо получить аттестат, чтобы поступить в колледж или вуз; некоторым нужно завладеть корочкой для работы или переезда в другую страну. Но вот причина, по которой все ученики не получили аттестат раньше зачастую одна — не смогли влиться в систему.

«Это такая же государственная школа, но в которой учатся дети, которым не удалось наладить отношения с коллективом, учителями, подтянуть успеваемость, — рассказывает Мария. — Часто бывает, что ученик пытался перейти в обычную школу, но его не приняли в другую из-за низкой успеваемости и отсутствия прописки. Соответственно, идут в вечерние школы, куда принимают практически всех, потому что, по закону, каждый должен окончить 9 классов». Вечерняя школа — это заведение для тех, кого система по какой-то причине упустила из своего вида», — говорит преподаватель.
Фото: Midjourney

Мария признается, что для работы выбрала вечернюю школу не случайно — был интерес поработать с людьми, которые не вписались в общественные рамки. Кроме того, в классе с учениками разных возрастов, с разными жизненными ситуациями приходится выстраивать нестандартную программу обучения.

«Это опыт, когда ты работаешь только с двумя категориями учеников: теми, кто не сильно преуспевает и с теми, кто значительно отстает от программы. Когда ты готовишься к уроку, всегда ориентируешься на индивидуальные задания, на задания для возрастных людей, у которых психика уже иная, не как у детей. То есть с каждыми учениками ты рассчитываешь на разный результат», — поясняет Мария.

Учитель признается, что поначалу у нее были некоторые опасения о работе со сложными детьми и взрослыми. Были даже некоторые предрассудки. Однако, по словам женщины, в них можно найти таких же простых людей, которым надо помочь.

Самому старшему 41 год: кто они — ученики вечерних школ?

Около половины всех учащихся сменных учреждений — подростки от 15 до 18 лет, обучающиеся в 9-11 классах, которые ранее пропустили год или два в обычной школе. Другой тип учеников — люди в возрасте до 25 лет — они по тем или иным причинам, зачастую очень личным, ушли из школы и своевременно не получили аттестат. В меньшинстве — те, кому больше 25. Возможно, они бы и жили дальше без аттестата, но в какой-то момент жизни он внезапно понадобился, чаще всего его спрашивают на работе. Редко, у кого в зрелом возрасте наступает прозрение о важности образования.

В классах при этом чаще всего присутствуют несовершеннолетние. Взрослые люди прикрепляются к школе за тем, чтобы просто сдать необходимые контрольные, экзамены, получить итоговые оценки, а после — заветную корочку. Вместо уроков они работают и показываются преподавателю только в конце четверти или полугодия. В классе Марии самому возрастному ученику 41 год. При этом женщина абсолютно не знает, кто он такой, почему поступил в школу и даже как он выглядит — с начала учебного года он до сих пор не приходил на уроки.

Фото: Midjourney
«При этом даже если ученику надо просто аттестат получить, даже если он ранее получал оценки, он все равно должен ходить в школу, — поясняет Мария. — Они этого, конечно, не делают. Но преподавателей за это отчитывают. При этом просто так отчислить ученика-прогульщика нельзя. Если он выходит на связь и объясняет причины отсутствия, то исключить мы его не можем. Естественно, такие люди не сдают экзамены и идут на второй год. Затем все по кругу. И вот, он сидит третий раз».

Преподаватель признается, что прогулы — меньшее из зол. При работе с учениками из вечерней школы возникает множество проблем, начиная от эрудиции, заканчивая поведением. По словам Марии, зачастую школьники нарушают дисциплину и не умеют видеть авторитет учителя.

«У них нет понимания границ. Если брать те классы, с которыми я работала в других школах, то это совсем другие ученики. Они интеллектуально более развиты. У них шире кругозор, они могут задавать какие-то вопросы, они не боятся делать предположения, даже если немного стесняются — у вас все равно ведется диалог. В вечерней школе единицы таких детей, с которыми можно диалог простроить», — рассказывает педагог.
Фото: Midjourney

По словам женщины, большинство учеников недисциплинированны. Они считают нормальным бегать курить на переменах, материться на уроках, играть в телефон во время занятий и не скрывать это, в целом — полностью игнорировать предмет.

«Класс на уроке выполняет задание. На задней парте у ученика звонит телефон. Он отвечает. И из разговора становится понятно, что у него спрашивают, удобно ли разговаривать. И он говорит: „Да, удобно“. Откидывается на стуле, совершенно спокойный. Я была в шоке», — рассказывает учитель. Через неделю ситуация повторилась. У таких школьников нет никаких сдерживающих факторов.
Фото: Midjourney

Немало учеников — это дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По идее, к ним должен быть особый подход, индивидуальное обучение. Однако это, утверждает преподаватель, просто невозможно, когда в классе обучающиеся совершенно разного уровня развития, разных возрастов и с разными проблемами.

По мнению Марии, дети с ОВЗ должны обучаться в спецшколах, так как они сильнее всех отстают от одноклассников — у них есть проблемы с памятью и восприятием, из-за чего такие ученики тратят гораздо больше времени на усвоение материала.

«Проблема не в том, что дети плохие. Проблема в системе — мы не можем дать им то, что нужно. Я объяснила классу тему, как мне понять, что ученик с ОВЗ ее усвоил? Могу, конечно, постоянно с ним индивидуально разговаривать, давать упрощённые задания. Но тогда у других ребят будут вопросы. Кроме того, пока я с ним разбираюсь, что будет делать остальная часть класса, которая уже все поняла? Я так одну тему буду объяснять несколько уроков», — говорит женщина.

Такие дети также могут мешать урокам. Например, один из учеников Марии регулярно разговаривает сам с собой или просто не выполняет задание и тормозит весь учебный процесс.

Еще один тип учеников — девочки, которые рано родили и из-за беременности пропустили год или несколько обучения. Обычно с ними проще построить диалог, чем с учениками с ОВЗ или с откровенными хулиганами. Однако они имеют тенденцию не ходить на уроки, так как на них в юном возрасте легла большая ответственность за ребенка.

Фото: Midjourney

Также есть ученики, которые будучи подростками попали в колонию и также пропустили несколько классов. Однако их, по словам Марии, меньшинство. В школе, где она преподает, таких учеников нет вообще.

Но самые нестандартные случаи в вечерней школе — это все-таки люди от 30 до 45 лет. С одной стороны, у них есть понимание, почему они пришли в школу — за аттестатом. С другой — с ними сложно говорить из-за их постоянного отсутствия. А родителей в школу не вызовешь, поздно уже.

«В школу с родителями не приходи» — такую фразу им говорить не хочется. Они в школу идут уже более осознанные. То есть они пришли за аттестатом, в их же интересах его получить. Правда, контингент среди взрослых школьников тот еще. Пришел мужчина 30 с лишним лет. Честно, он дуб дубом. Ему словарного запаса не хватает, чтобы понять задание, — рассказывает Мария. – В целом все эти взрослые такие же дети. Они также отвечают на вопросы, также ленятся, также прогуливают, не запоминают что-то. Взрослых я не отличаю от детей. Я им также двойки ставлю».

Во время общения с любым типом учеников преподаватели замечают нежелание учиться, отсутствие самостоятельности и организованности. В этом им даже потворствует сама система. Например, большие проблемы вызвал электронный дневник, который полностью вытеснил бумажный. Заходить в него надо через Госуслуги, которые периодически тормозят. Из-за этого школьники не смотрят расписание сами и каждый вечер обращаются к педагогу, хотя расписание также висит на первом этаже. Делают это, как говорит Мария, «взрослые лбы».

Фото: Midjourney

«У нас нет никакой методички»: проблемы системы образования

Учитель рассказывает, что в вечерней школе есть много совершенно немотивированных детей. При их обучении возникает вопрос: что с ними делать? Как работать? В министерстве образования на них ответов не дают. Для педагогов, работающих в спецшколах не создали отдельную методичку, инструкцию, которая бы разъяснила, как преподнести тему ребенку, который в силу психики не усваивает слова преподавателя.

«Проблема в том, что никакая работа с учениками не предполагается, нет методички. С ними многие преподаватели общаются, как со студентами: либо ты учишься, либо нет, и мы на это не обращаем внимания. Но какого-то особого государственного алгоритма нет. Но его нет не только в вечерних школах, а в системе образования в целом», — говорит Мария.

При этом при приёме новых педагогов в школу не смотрят на опыт работы, умение работать с проблемными учениками. Берут всех — если в обычных школах есть дефицит учителей, то в вечерних он заметен еще больше.

«У меня в одном классе три ученика с ОВЗ. Я считаю, что они должны обучаться в спецшколах. Но у нас же инклюзивное обучение!» — возмущается Мария.
Фото: Midjourney

Из-за отсутствия четких правил при работе с такими детьми педагоги ищут свои методики. Мария, как некоторые другие ее коллеги выработала для себя такой принцип: с проблемными детьми нужно прежде всего общаться также, как с обычными людьми.

«С ними надо больше заниматься не изучением четких дат и терминов, а воспитанием. И больше относиться к ним, как к простым людям, — поясняет преподаватель. — Потому что мало кто это делает в связи с ситуацией, по которой они оказались в этой школе. Пока я стараюсь этого принципа придерживаться, разговаривать с ними адекватно, без негативных эмоций, хотя претензий к ним много».

Мария отмечает, что значительная часть учеников — это просто подростки, которые год назад не сдали ОГЭ или ЕГЭ, из-за чего им пришлось вновь прикрепляться к школе, чтобы пойти на пересдачу. И таких детей с каждым годом становится все больше. В чем причина?

«Она кроется в нескольких вещах. В самой системе: если такое количество детей, которые не могут получит аттестат, значит, где-то дыра. Возможно, проблема в численности классов. Невозможно реализовать то, что прописано во ФГОСах с таким количество учеников. Когда детей 30, это физически нереально. Кроме того, уроки — это лишь половина из того, что делает учитель. Работа педагога сейчас на другую половину — это либо заполнение различной макулатуры, либо постоянное общение с родителями. И второй половиной система образования сейчас перегружена. Если я буду, по сути, забивать на свой предмет, то его не сдадут. Моя цель — научить детей. А я занимаюсь тем, что учу родителей тому, как воспитывать детей. Зачем я тогда? Эти обязанности надо разделять. Но, опять же, где брать сотрудников?» — жалуется женщина.

Еще одна проблема современного образования — это полное отсутствие заинтересованности детей. Понятно, что мало кто из несовершеннолетних будет с удовольствием сидеть на уроке математики, но сейчас у школьников даже нет понятия «надо», отсутствует целеустремленность и усердие. А «вечерние» взрослые сейчас — это единицы, правда, которые такие же дети, как и все остальные.

Фото: Midjourney

Мария отмечает, что несмотря на разность эпох, фильм о воспитанниках вечерней школы «Большая перемена» сильно напоминает нынешние реалии. Большая часть учеников сложная в воспитании, но в системе образования есть люди, которые готовы взяться за их обучение.

«Фильм максимально похож. Особенно откликается эта сцена с Леоновым, когда он говорит: „Во сне хорошо запоминается. Ты мне читай, а я буду спать“. То есть все эти взрослые школьники — это такие же дети. Кто-то спокойнее, кто-то сообразительнее. Но в целом мы все дети», — заключает Мария.
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