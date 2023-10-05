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Сибирячка требует космпенсации

Женщина из Новосибирска заявила, что хирург изуродовал ее веки на операции

5 октября 2023, 06:20
Фото: Midjourney
Сибирячка требует космпенсации
Жительница Новосибирска обратилась в суд, требуя вернуть деньги за операцию и компенсацию морального вреда, после того как хирург изуродовал ей веки.

В Новосибирске женщина заявила о том, что хирург сильно испортил ее веки. Сибирячка решила избавиться от мешков под глазами и обвисших век, и выбрала клинику и доктора на основе положительных отзывов.

По словам женщины, она сначала прошла консультацию у хирурга, а затем сразу же пошла на операцию за 80 тысяч рублей. Операция проходила с использованием местной анестезии.

«Доктор постоянно говорил, что нужно немного еще убрать. А потом он сделал разрез таким образом, что я почувствовала боль. Мне вкололи еще обезболивающее», — сказала пациентка КП-Новосибирск.

Женщина утверждает, что после операции из ее глаз текла кровь. После процедуры ее глаза стали разного размера. Кроме того, уголки глаз были опущенными. Появились рубцы и зрение ухудшилось. Пациентка выяснила, что хирург проводил не ту операцию.

Пострадавшая намерена обратиться в суд и потребовать возврата денег за операцию, а также компенсации за моральный ущерб.

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