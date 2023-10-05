Женщина из Новосибирска заявила, что хирург изуродовал ее веки на операции

Женщина утверждает, что после операции из ее глаз текла кровь. После процедуры ее глаза стали разного размера. Кроме того, уголки глаз были опущенными. Появились рубцы и зрение ухудшилось. Пациентка выяснила, что хирург проводил не ту операцию.