Женщина из Новосибирска заявила, что хирург изуродовал ее веки на операции

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Новосибирске женщина заявила о том, что хирург сильно испортил ее веки. Сибирячка решила избавиться от мешков под глазами и обвисших век, и выбрала клинику и доктора на основе положительных отзывов.
По словам женщины, она сначала прошла консультацию у хирурга, а затем сразу же пошла на операцию за 80 тысяч рублей. Операция проходила с использованием местной анестезии.
«Доктор постоянно говорил, что нужно немного еще убрать. А потом он сделал разрез таким образом, что я почувствовала боль. Мне вкололи еще обезболивающее», — сказала пациентка КП-Новосибирск.
Женщина утверждает, что после операции из ее глаз текла кровь. После процедуры ее глаза стали разного размера. Кроме того, уголки глаз были опущенными. Появились рубцы и зрение ухудшилось. Пациентка выяснила, что хирург проводил не ту операцию.
Пострадавшая намерена обратиться в суд и потребовать возврата денег за операцию, а также компенсации за моральный ущерб.