Крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр начал работать в регионе

Игорь Левитин отметил важность применения новых транспортных технологий: «Хочу сказать, что за этот год новая технология, которая была принята на правительственной комиссии по транспорту, позволила дополнительно перевезти девять миллионов тонн. Мы можем развивать Восточный полигон не только за счет строительства и выделения средств, но также за счёт новых технологий. Нам надо переходить повсеместно на всех наших международных транспортных коридорах на такой принцип: добиваться использования новых технологий, и экономить средства. Это успешный проект, и я хочу всех вас с этим поздравить».