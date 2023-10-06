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Метеорный поток лучше наблюдать в тишине

Над Новосибирском пролетят Дракониды — когда смотреть на падающие звезды

6 октября 2023, 01:02
Фото: starwalk.space.ru
Метеорный поток лучше наблюдать в тишине

Над Новосибирском с 6 октября пролетит метеорный поток Дракониды

С 6 октября в небе над Новосибирском пролетит метеорный поток Дракониды. Данное явление будет весьма непродолжительным, поэтому романтикам стоит заранее настроить телескопы или пойти погулять в ночной тишине.
«Дракониды можно будет увидеть только с 6 по 10 октября. Максимум выпадет на 9 октября. Но это весьма стоящее зрелище и его не стоит пропускать. В истории астрономии были случаи, когда перед глазами наблюдателя представал фейерверк!», — рассказал корреспонденту Atas.info сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Один из таких случаев был зафиксирован в ночь на 10 октября 1933 года. В ходе «звездного дождя» можно было насчитать свыше 400 метеоров в минуту. Хотя многое в данном случае зависит от наблюдателя.

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Чтобы увидеть как можно больше метеоров, нужно выйти на улицу или прильнуть к окуляру телескопа после 20 часов вечера, когда созвездие Дракона будет хорошо просматриваться в небе. Стоит отойти от источников искусственного освещения и смотреть строго на север.

При этом на метеоры будет богата только первая половина ночи, поэтому нужно поспешить. После двух часов ночи наблюдение осложнит восходящая Луна.

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#Новосибирск#Космос#Александр Ляхов#Метеорный поток
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