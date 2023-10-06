Над Новосибирском пролетят Дракониды — когда смотреть на падающие звезды

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«Дракониды можно будет увидеть только с 6 по 10 октября. Максимум выпадет на 9 октября. Но это весьма стоящее зрелище и его не стоит пропускать. В истории астрономии были случаи, когда перед глазами наблюдателя представал фейерверк!», — рассказал корреспонденту Atas.info сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
Один из таких случаев был зафиксирован в ночь на 10 октября 1933 года. В ходе «звездного дождя» можно было насчитать свыше 400 метеоров в минуту. Хотя многое в данном случае зависит от наблюдателя.
Чтобы увидеть как можно больше метеоров, нужно выйти на улицу или прильнуть к окуляру телескопа после 20 часов вечера, когда созвездие Дракона будет хорошо просматриваться в небе. Стоит отойти от источников искусственного освещения и смотреть строго на север.
При этом на метеоры будет богата только первая половина ночи, поэтому нужно поспешить. После двух часов ночи наблюдение осложнит восходящая Луна.