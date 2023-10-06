Над Новосибирском пролетят Дракониды — когда смотреть на падающие звезды

Чтобы увидеть как можно больше метеоров, нужно выйти на улицу или прильнуть к окуляру телескопа после 20 часов вечера, когда созвездие Дракона будет хорошо просматриваться в небе. Стоит отойти от источников искусственного освещения и смотреть строго на север.