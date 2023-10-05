Новосибирцы увидят «частное» затмение Луны — что это такое

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
«В ночь на 29 октября обычное, казалось бы, полнолуние будет сопровождаться частным лунным затмением. Наш естественный спутник краем пересечет тень Земли. В нашем регионе это можно будет увидеть с 02.30 ночи до почти 04.00 утра», — рассказал корреспонденту Atas.info сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
Максимум затмения придется на 03.15 ночи. В тени окажется 13% диска Луны и невооруженным глазом и невооруженный глаз заметит «отсутствие» краешка естественного спутника. Поскольку тень Земли закроет только часть Луны, подобные затмения и называются «частными».
При этом подобное зрелище стоит посмотреть, поскольку следующее частное лунное затмение повторится в сентябре следующего года. Но его будет видно лишь в Западном полушарии планеты.