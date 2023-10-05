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Частное лунное затмение бывает лишь раз в год

Новосибирцы увидят «частное» затмение Луны — что это такое

5 октября 2023, 07:14
Фото: Matjaž Mirt / wikipedia.org
Частное лунное затмение бывает лишь раз в год

29 октября новосибирцы увидят частное лунное затмение

В конце октября новосибирцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — частное лунное затмение. Подобное явление бывает лишь раз в год.
«В ночь на 29 октября обычное, казалось бы, полнолуние будет сопровождаться частным лунным затмением. Наш естественный спутник краем пересечет тень Земли. В нашем регионе это можно будет увидеть с 02.30 ночи до почти 04.00 утра», — рассказал корреспонденту Atas.info сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
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Максимум затмения придется на 03.15 ночи. В тени окажется 13% диска Луны и невооруженным глазом и невооруженный глаз заметит «отсутствие» краешка естественного спутника. Поскольку тень Земли закроет только часть Луны, подобные затмения и называются «частными».

При этом подобное зрелище стоит посмотреть, поскольку следующее частное лунное затмение повторится в сентябре следующего года. Но его будет видно лишь в Западном полушарии планеты.

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#Новосибирск#Космос#Луна#Затмение#Александр Ляхов
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